"Profa de mate" de azi nu mai are nimic de-a face cu profa de mate de altă dată, uneori predă online, îşi asortează hainele cu lecţia şi face milioane de elevi să urmărească o demonstraţie.

Loredana Pălănceanu a mutat sala de clasă pe TikTok, Facebook și Instagram şi a devenit celebră pentru metoda de predare şi, de ce să nu recunoaştem, frumuseţea ei. Aceeaşi materie, dar în stilul ei, predă şi Dora. E tot din Iaşi şi împărtăşeşte online pasiunea ei pentru formule şi ecuaţii.

Faceţi cu cunoştinţă cu profa de mate. Unii au noroc să o întâlnească la ore, la alţii vine direct acasă. Nu în persoană, ci online. Loredana Pălănceanu are 29 de ani şi predă matematică de şapte iar pe reţelele de socializare s-a remarcat de 2 ani.

Loredana predă şi pe Tiktok, şi pe Instagram, iar comunitatea ei de "pasionaţi de matematică" a ajuns la peste 150 de mii de urmăritori. Peste 3 milioane de vizualizări are cel mai "viral" clip al ei, dar - spune ea - nu cifrele sunt secretul ei, ci metoda de predare.

"A funcţionat, încă de la primele videoclipuri am făcut zeci de mii de vizualizări. Secretul este să vin într-un mod pozitiv şi plăcut! De obicei aleg exerciţiile pentru Bacalaureat sau pentru Evaluarea naţională. Ele sunt cele mai virale în vizualizări, dar postez şi exerciţii simple, unde încerc să-i fac pe copii să le placă mai mult matematica. spre exemplu cât este 9:3x3 şi atunci încep ei să se cerrte. ba este un rezultat, ba alt rezultat", a spus Loredana Pălănceanu.

Tot pe Tiktok descâlceşte matematica şi Dorotheea Silion, Dora cum îi spun urmăritorii. Are 22 de ani, a terminat liceul la clasa de Mate-info apoi a mers la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași la acelaşi profil. Iar scopul ei e să facă matematica mai prietenoasă.

"Totul a început cu o idee, o discuţie pe care amk avut-o cu părinţii, unde m au sfătuit că ar fi util să vin cu videoclipuri gratuite pentru elevi. Şi astfel, am luat hartia, am luat pixul şi, aşa cum ştie un profesor să facă, am schiţat o lecţie", a spus Dorotheea Silion.

Ajutorul lor este bine primit, deşi elevii recunosc că atunci când învaţă îi ajută să fie faţă în faţă cu profesorul sau profesoara.

Deşi profesoarele de mate au succes pe Internet, cât înţeleg elevii din lecţiile lor este greu de cuantificat. Iar şcoala se face tot în clase. Sau nu prea. Testele internaționale, precum PISA și TIMSS, arată că între 40% și 60% dintre elevi nu sunt fanii matematicii.

