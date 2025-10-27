Elevii de la un liceu din judeţul Iaşi au descoperit că profesoara lor de biologie era virtual vedetă de videochat. Tânăra de 24 de ani făcea de şapte ani videochat. Greu de înţeles cum de a ajuns această femeie profesoară. Sau poate nu e greu deloc: cel mai probabil nimeni din inspectoratul şcolar nu a căutat vreodată profesorii pe Facebook sau pe Google să vadă dacă în lumea virtuală e ceva în neregulă. Pe internet, profesoara se vindea sub numele "vulpiţă sălbatică". Ce trebuie acum cercetat cu atenţie este dacă nu cumva femeia a racolat dintre elevele ei pentru videochat, pentru că se vehiculează şi astfel de lucruri.

Profesoară la catedră, model de videochat în timpul liber. De şapte ani, tânăra de 24 de ani crea conţinut online pentru adulţi. Secretul a ieșit la iveală după ce mai mulți elevi de la Liceul Teoretic "Lascăr Rosettii" din Răducăneni, unde femeia preda, au descoperit imagini indecente cu aceasta, publicate pe internet.

"Doamna avea poze și puse pe Facebook. … Cu o bluză dată aşa până pe umăr şi de aici în jos nu era îmbrăcată deloc şi era pusă pe Facebook, adică... s-o pui pe Facebook şi să te vadă o ţară întreagă aşa ca profesor, e... jenant şi urât şi pentru unul de rând, dar pentru un profesor!" a explicat o elevă.

Tânăra ar fi racolat eleve în timp ce profesa în învăţământ

În rândul elevilor s-ar fi auzit chiar şi că ar fi racolat eleve de-a lungul celor trei ani de când profesa în învăţământ.

"Era implicată şi vara mea, pe care a avut-o anul trecut ca elevă şi după i-a zis să se mute împreună şi ea s-a mutat împreună cu profesoara asta şi a început să-i spună mamei sale că se duce la muncă în oraş, dar de fapt ele stăteau împreună şi făceau fel şi fel de chestii" a povestit o altă elevă.

Fosta elevă neagă acuzaţiile: "Mi-au făcut mie o imagine proastă"

​Fosta elevă a profesoarei, care are acum 20 de ani, neagă, însă, acuzaţiile.​

"Nu-i adevărat nimic şi mi-au făcut mie o imagine proastă. Eu pe claudia o cunosc de la şcoală şi de atunci noi am rămas în nişte relaţii ok. Am terminat clasa a 12-a şi de atunci de la banchet ne-am mai împrietenit. […] După asta, am sunat-o, vă pot arăta şi mesajele că i-am dat mesaj să-mi răspundă că e urgent şi am întrebat-o: 'Fată, e adevărat sau sunt trucate?' Ea mi-a recunoscut că ea face chestia asta de 7 ani şi i-am zis că 'Fată, eu nu vreau să fiu băgată în chestii de genul'" a explicat fosta elevă.

"Mi-a spus că au fost prietene şi mai mult nu" a spus mama respectivei eleve.

Profesoara de biologie ar fi avut o legătură şi cu un elev

Nu este singura regulă pe care profesoara ar fi încălcat-o cu desăvârşire. Conform aceloraşi elevi din liceu, profesoara de biologie ar fi avut o legătură în trecut şi cu un elev.

"O mamă tot din ... menţiona acolo în ştire că nu mai vrea să mai trimită elevul de 19 ani, care era în clasa a 12-a pentru că întreţinea relaţii sexuale cu doamna şi spusese că făcuse şi cu ea un videoclip acasă la acest elev când mama sa nu era acasă" a relatat o elevă.

"Pentru ce trimite un părinte copilul la şcoală? Adică profesorul e a doua mamă, eu aşa gândesc" a punctat un localnic.

Profesoara a demisionat după ce scandalul a ajuns la inspectorat

După ce scandalul a ajuns pe masa inpectoratului, profesoara de 24 de ani a demisionat.

"Timp de trei ani de zile nu au fost niciun fel de reclamaţii sau dubii. Desigur, probabil că nici colegii nu au căutat sau nu au fost interesaţi de acest subiect, iar în ceea ce priveşte racolarea, nu am nicio informaţie în acest sens şi nu am auzit nici de la colegi, nici de la elevi. [...] Nu a oferit nicio explicaţie" a declarat purtătoarea de cuvânt a Liceului Răducăneni, Andrada Balteanu.

"Vineri, în data de 24 octombrie, doamna profesoară de biologie şi-a depus demisia. Unitatea de învăţământ a luat act de demisia doamnei şi a procedat la încetarea contractului de muncă. În aceste condiţii, cercetarea abaterilor disciplinare de către unitatea şcolară şi, implicit, de către noi, nu mai are obiect" a declarat, telefonic, inspectorul ISJ Ramona Bojoga.

Profesoara a luat examenul de titularizare cu media 9,73 şi a predat în trecut şi la şcolile gimnaziale din localitate. Contactată de reporterii Observator, femeia a refuzat să comenteze situaţia.

