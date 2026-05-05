Noi acuzaţii de viol în învăţământul românesc, de data aceasta la Bacău. Un profesor de geografie, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat pentru viol - a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră, iar datele din anchetă sunt absolut revoltătoare. Bărbatul o chema la el acasă sub pretextul pregătirii pentru examene, dar acolo îi dădea alcool, apoi profita de ea.

Încă de la finalul anului trecut, din luna decembrie, eleva de 17 ani ar fi început să primească mesaje de la bărbatul cu 33 de ani mai mare, care îi era profesor de geografie.

Câteva dintre conversaţii au fost făcute publice, conversaţii în care putem observa avansuri, complimente, şi chiar încercarea individului de a păstra situaţia doar între ei. Mama fetei susţine că profesorul îi trimitea aproape zilnic astfel de declarații, ba chiar i-ar fi propus de mai multe ori să îi trimită bani.. și a tot insistat să se cunoască mai bine - în privat, până a reușit să o convingă.. să meargă acasă la el.

Acolo i-ar fi dat minorei alcool, după care ar fi constrâns-o să întreţină relaţii sexuale, iar când a realizat ca nu e tocmai etic ce s-a întâmplat, cadrul didactic i-ar fi transmis elevei, tot printr-un mesaj, că relația lor nu poate fi una de viitor, dar pot rămâne prieteni.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. După câteva săptămâni, mesajele cu tentă sexuală, filme pornografice şi noi propuneri au reapărut. Atunci minora a decis să pună stop interacţiunii şi să îi povestească tot mamei sale.

Toate probele au ajuns pe masa anchetatorilor, iar inspectoratul a cerut o anchetă în unitatea de învățământ. Bărbatul și-a dat demisia înainte de orice suspendare, deși susține ca este nevinovat. Cu toate astea, a fost reținut inițial pentru 24 de ore iar acum se află în arest preventiv până la următorul termen.

