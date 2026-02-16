Detalii incredibile ies la iveală în cazul profesorului de istorie din Baia Mare, cercetat pentru agresiune sexuală și viol. O anchetă jurnalistică arată că mai multe foste eleve ar fi fost abuzate emoţional şi sexual timp de mai mulţi ani. Profesorul le-ar fi atras într-un grup numit "ordin cavaleresc" în care el se prezenta ca un lider cu puteri mistice. Promovarea membrilor ar fi fost condiţionată de întreţinerea de relaţii sexuale şi participarea la ritualuri oculte.

Profesorul a respins toate acuzaţiile şi susţine că e victima unei campanii de discreditare. În acest moment el nu este pus sub acuzare şi nici nu s-a luat împotriva sa vreo măsură preventivă. Inspectoratul Şcolar Maramureş a reacţionat şi a cerut conducerii liceului să aplice toate măsurile legale în acest caz, iar Consiliul de Administraţie a hotărât ca profesorul să nu mai intre la ore şi să nu mai aibă contact cu elevii până la finalizarea cercetărilor.

Doi foşti elevi ai liceului ar fi complicii pe profesorului

Totul a pornit de la o anchetă jurnalistică realizată de o publicaţie maghiară. Profesorul se autointitula "Marele Maestru" controla corpul minorelor, le pedepsea şi le condiţiona promovarea în interiorul ordinului de întreţinerea de relaţii sexuale. El identifica elevele vulnerabile şi încerca să se apropie de ele ca un mentor şi abia apoi le umilea. Foarte multe fete au reclamat abuzuri sexuale.

Percheziţiile au avut loc vinerea trecută şi au vizat şase adrese din judeţele Satu Mare şi Maramureş. În acest caz vorbim despre trei suspecţi, doi foşti elevi ai liceului şi profesorul în cauză. Dosarul penal a fost deschis pentru viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată.

