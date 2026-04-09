Programul farmaciilor de Paște 2026. Lista completă a farmaciilor deschise non-stop în București

Sărbătorile pascale sunt un moment de liniște și reuniune cu familia, însă nevoia de medicamente poate apărea oricând. De aceea, este esențial să știi care este programul farmaciilor de Paște 2026, mai ales în noaptea de Înviere și în primele zile de sărbătoare.

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 18:41
Chiar dacă programul exact pentru 2026 poate varia ușor în funcție de fiecare unitate, experiența anilor anteriori arată că în marile orașe, în special în București, există numeroase farmacii care funcționează non-stop (24/7) pentru a asigura accesul la tratamente și produse esențiale.

Programul farmaciilor în noaptea de Înviere 2026

În noaptea de Înviere, majoritatea farmaciilor obișnuite vor avea program redus sau vor fi închise. Totuși, o serie de unități farmaceutice rămân deschise permanent. Astfel, indiferent de zonă, vei putea găsi o farmacie deschisă chiar și la miezul nopții.

Programul farmaciilor în zilele de Paște 2026

În prima și a doua zi de Paște majoritatea farmaciilor vor avea program redus, iar unele unități vor fi complet închise. Farmaciile non-stop vor continua să funcționeze normal.

Accesul la medicamente rămâne asigurat datorită acestor farmacii deschise permanent, disponibile în toate sectoarele orașului

Lista farmaciilor deschise non-stop

Sectorul 1

  • Dona – Bd. Magheru
  • Help Net – Bd. Ion Mihalache
  • Centrofarm – Str. Nicolae Caramfil
  • Sensiblu – Piața Dorobanți

Sectorul 2

  • Dona – Bd. Gheorghe Șincai
  • Help Net – Șos. Mihai Bravu
  • Farmaplus – Calea Moșilor
  • Farmadex – Șos. Pantelimon

Sectorul 3

  • Dona – Calea Vitan
  • Sensiblu – Bd. Nicolae Grigorescu

Sectorul 4

  • Dona – Șos. Berceni
  • Help Net – Bd. Unirii
  • Medimfarm – Bd. Alexandru Obregia

Sectorul 5

  • AIS Pharm – Calea Rahovei
  • Help Net – Șos. Panduri

Sectorul 6

  • Multifarm – Bd. Iuliu Maniu
  • Sensiblu – Drumul Taberei
  • Help Net – Str. Brașov
Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: "O mare tragedie"
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua". Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
