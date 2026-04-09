Programul farmaciilor de Paște 2026. Lista completă a farmaciilor deschise non-stop în București

Sărbătorile pascale sunt un moment de liniște și reuniune cu familia, însă nevoia de medicamente poate apărea oricând. De aceea, este esențial să știi care este programul farmaciilor de Paște 2026, mai ales în noaptea de Înviere și în primele zile de sărbătoare.

Chiar dacă programul exact pentru 2026 poate varia ușor în funcție de fiecare unitate, experiența anilor anteriori arată că în marile orașe, în special în București, există numeroase farmacii care funcționează non-stop (24/7) pentru a asigura accesul la tratamente și produse esențiale.

Programul farmaciilor în noaptea de Înviere 2026

În noaptea de Înviere, majoritatea farmaciilor obișnuite vor avea program redus sau vor fi închise. Totuși, o serie de unități farmaceutice rămân deschise permanent. Astfel, indiferent de zonă, vei putea găsi o farmacie deschisă chiar și la miezul nopții.

Programul farmaciilor în zilele de Paște 2026

În prima și a doua zi de Paște majoritatea farmaciilor vor avea program redus, iar unele unități vor fi complet închise. Farmaciile non-stop vor continua să funcționeze normal.

Accesul la medicamente rămâne asigurat datorită acestor farmacii deschise permanent, disponibile în toate sectoarele orașului

Lista farmaciilor deschise non-stop

Sectorul 1

Dona – Bd. Magheru

Help Net – Bd. Ion Mihalache

Centrofarm – Str. Nicolae Caramfil

Sensiblu – Piața Dorobanți

Sectorul 2

Dona – Bd. Gheorghe Șincai

Help Net – Șos. Mihai Bravu

Farmaplus – Calea Moșilor

Farmadex – Șos. Pantelimon

Sectorul 3

Dona – Calea Vitan

Sensiblu – Bd. Nicolae Grigorescu

Sectorul 4

Dona – Șos. Berceni

Help Net – Bd. Unirii

Medimfarm – Bd. Alexandru Obregia

Sectorul 5

AIS Pharm – Calea Rahovei

Help Net – Șos. Panduri

Sectorul 6

Multifarm – Bd. Iuliu Maniu

Sensiblu – Drumul Taberei

Help Net – Str. Brașov

