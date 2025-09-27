Antena Meniu Search
Schimbări majore pentru angajați! Un proiect de lege depus la Senat ar urma să permită negocierea programului de lucru și concediului de odihnă. În plus, se anunță modificări importante pentru cei care muncesc pe timp de noapte.

27.09.2025

Conform proiectului, sunt vizate mai multe elemente, printre care şi turele de noapte.

Un alt element din proiect se referă la concedii.

