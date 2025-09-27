Video Proiect de lege: Program de lucru negociat şi concedii programate în avans
Schimbări majore pentru angajați! Un proiect de lege depus la Senat ar urma să permită negocierea programului de lucru și concediului de odihnă. În plus, se anunță modificări importante pentru cei care muncesc pe timp de noapte.
Conform proiectului, sunt vizate mai multe elemente, printre care şi turele de noapte.
Un alt element din proiect se referă la concedii.
