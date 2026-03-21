Investiție de miliarde anunțată în România de familia Trump. Autorizațiile pentru proiectul imobiliar de la Cluj-Napoca au fost aprobate, iar la București dezvoltatorii așteaptă undă verde pentru construcție. Investiția ar putea ridica prețurile în zonele vizate, spun specialiștii, iar oamenii privesc diferit asocierea proiectului cu numele președintelui american.

"Oameni minunați, românii sunt fantastici, fantastici!" spunea președintele american Donald Trump acum o lună.

Familia Trump deține 10 hoteluri și resorturi de lux în toată lumea, majoritatea de cinci stele, și vrea să extindă investițiile în țara noastră.

La Cluj-Napoca, Trump vrea să construiască un complex cu apartamente de lux și teren de golf lângă o groapă de gunoi de la Cluj-Napoca. Proiectul aparține companiei conduse acum de fiii președintelui american. Partenerii din România așteaptă vizita lui Eric Trump, unul dintre fiii liderului de la Casa Albă.

"Primul pas pentru ca Eric să viziteze România este făcut pentru că au venit deja autorizațiile de la Cluj, așteptăm Bucureștiul și cred că în maxim două luni de zile Eric Trump va veni în România să deschidă oficial începerea lucrărilor și probabil și alți investitori pe alte domenii, nu doar în domeniul imobiliar", a explicat un partener al proiectului, Avram Gal.

Proiectele ar putea aduce investiții de miliarde de dolari și ar atrage alți dezvoltatori.

"Pot fi 2 tipuri de efecte. […] Cele bune sunt că va da un standard în piață și unde va trebui să se alinieze și cei care dezvoltă proiecte imobiliare în România, dar va putea fi și un revers neplăcut, dacă piața nu absoarbe un tip de genul acesta de proiect și să creeze o bulă artificială", a explicat specialistul în piața imobiliară Gabriel Arteni.

Ce spun bucureştenii despre planul lui Trump

"Nu mi se pare o idee neapărat bună. […] Din cauza convingerilor și acțiunilor domnului Trump", a spus un bucureștean.

"Nu e cazul. Situația în care suntem noi acum, acele blocuri ne lipseau. [...] Nu vedeți câte blocuri construite și neocupate și lumea nu are bani", a fost părerea altui bucureștean.

"Desigur, dintr-o perspectivă economică, cu America drept aliat strategic pot să înțeleg, dar personal nu aș vrea ca Trump și tot ce înseamnă împărăția lui să vină și în România", a punctat un alt bucureștean.

Compania președintelui american a vrut să construiască un hotel și în Belgrad, dar planurile au fost anulate după un scandal de corupție.

