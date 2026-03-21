După ce Trump ar fi refuzat să-i facă jocul, Putin s-a declarat din nou "prieten loial" al Iranului

Vladimir Putin transmite un mesaj de susținere Iranului, în plină criză regională. Liderul de la Kremlin i-a felicitat pe oficialii de la Teheran cu ocazia Anului Nou persan și a reafirmat că Rusia rămâne un "prieten loial" și un partener de încredere. În același timp, Putin ar fi încercat, potrivit presei internaționale, să negocieze cu Donald Trump o înțelegere privind limitarea sprijinului pentru Iran, o inițiativă respinsă de Washington.

de Redactia Observator

la 21.03.2026 , 13:39
Vladimir Putin la o conferinţă, martie 2026 Vladimir Putin la o conferinţă, martie 2026 - Profimedia

Putin a trimis mesaje de felicitare noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, şi preşedintelui iranian Masoud Pezeshkian cu ocazia Anului Nou iranian, potrivit Kremlinului.

"Vladimir Putin a urat poporului iranian să depăşească încercările grele cu demnitate şi a subliniat că, în acest moment dificil, Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere al Teheranului", a transmis Kremlinul, citat de Reuters.

Sprijinul Rusiei, pus sub semnul întrebării

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, amploarea sprijinului Rusiei pentru Iran este contestată. Unele surse iraniene au spus că Teheranul a primit puţin ajutor real din partea Moscovei în cea mai mare criză pentru Iran de la revoluţia din 1979, când şahul sprijinit de Statele Unite a fost înlăturat.

Rusia afirmă că atacurile Statelor Unite şi ale Israelului asupra Iranului au aruncat întregul Orient Mijlociu într-o situaţie extrem de periculoasă şi au declanşat o criză energetică globală. Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian drept "o crimă cinică".

Negocieri tensionate între Moscova și Washington

Publicaţia Politico a relatat că Moscova ar fi propus Washingtonului un schimb: Kremlinul ar înceta să mai furnizeze informaţii Iranului dacă Statele Unite ar opri furnizarea de informaţii Ucrainei despre Rusia. Statele Unite au respins ideea, iar Kremlinul a calificat informaţia drept falsă.

Parteneriatul strategic dintre Rusia şi Iran nu include o clauză de apărare reciprocă, iar Moscova a declarat în repetate rânduri că nu doreşte ca Iranul să dezvolte o armă nucleară, temându-se că acest lucru ar declanşa o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.