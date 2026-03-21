Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" şi-a deschis de ieri porţile pentru toţi cei care se gândesc la o carieră în armată sau sunt pur şi simplu curioşi. Vizitatorii pot vedea cum arată viaţa de student inginer militar, pot testa echipamente moderne şi pot afla ce beneficii oferă acest drum: de la soldă, cazare şi masă gratuite în timpul studiilor, până la un loc de muncă garantat după absolvire.

Comenzi militare, paşi perfect sincronizaţi şi multă disciplină. Studenţii Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I" au repetat fiecare detaliu pentru ziua porţilor deschise. Vizitatorii sunt așteptați cu demonstrații spectaculoase şi tehnologie de ultimă generație. De la simulări militare şi experimente ştiinţifice, până la poligoane virtuale şi planificarea unor misiuni cu drone.

"Aici avem un echipament de monitorizare subacvatic construit în cadrul unui program de cercetare. Este format din şase motoare, acesta este creierul, complet etanş. Protejează personalul ajutând să vadă mediul subacvatic în avans", a explicat Camelia Georgescu, studentă.

Cum arată viața de student la Academia Militară

În laboratoare, curioşii pot vedea cum funcţionează echipamente reale, folosite în cercetare. Reprezentanții academiei spun că oricine este binevenit să descopere oferta educaţională şi oportunitățile de carieră.

"Aşteptăm pe oricine, de la mic la mare, să ne calce pragul, să ne cunoască. Noi suntem principalii furnizori de viitori ofiţeri ingineri din sistemul național de apărare și securitate. Cu alte cuvinte, absolvenţii noștri urmează să ajungă ingineri în MAPN, MAI, STS, SRI şi alte ministere de specialitate. Pot să cunoască şi viitorii angajatori care vor fi aici prezenți cu tehnica lor din dotare, pot să poarte discuții şi cu studenții noştri", a transmis Angela Digulescu, maior doctor inginer.

Şi studenții confirmă: viaţa în academie este diferită, dar plină de provocări.

Loc de muncă garantat și beneficii pe durata studiilor

"Viaţa de student atemist electronist este una provocatoare, mai neobişnuită, aş putea spune, dar este frumoasă și mai ales îți dezvoltă foarte mult atât partea creativă, cât și pe plan intelectual. La absolvirea studiilor, locul de muncă este deja asigurat şi îmi voi desfășura activitatea în domeniul apărării naționale", a mai precizat Camelia, studentă în anul 3 la Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice Militare.

Cei care aleg o carieră militară au şi o serie de avantaje clare: primesc soldă pe durata studiilor, uniformă, cazare şi masă gratuite, iar după absolvire au un loc de muncă garantat. Există însă şi o condiţie: absolvenţii trebuie să rămână în sistem cel puțin 8 ani. În caz contrar, sunt obligați să returneze costurile de şcolarizare, estimate la aproximativ 10.000 de euro.

Porţile Academiei Militare Ferdinand I sunt deschise şi astăzi până la ora 16, iar intrarea este liberă. Cei care vor să participe la laboratoare trebuie, însă, să se înscrie pe site, pentru că locurile sunt limitate.

