Iran a lansat azi-noapte un atac-surpriză care amenință Europa: două rachete cu rază de acțiune de patru mii de kilometri. Experții în apărare nu știau până acum că Teheranul are asemenea arme periculoase. La fel de primejdioasă este și rețeaua iraniană de spioni din care pare să facă parte și o româncă. Femeia a fost arestată în Anglia și acuzată că aduna informații dintr-o bază militară nucleară.

Baza militară britanico-americană atacată se află pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, la 4.000 de kilometri de Iran. Specialiștii cred că Teheranul a folosit rachete care pot transporta o tonă și jumătate de explozibil. Ele nu și-au atins, însă, ținta. Un proiectil s-a defectat în zbor, iar celălalt a fost doborât de o rachetă folosită și de scutul de la Deveselu. Atacul a provocat, însă, îngrijorare maximă la Washington.

"Acest atac demonstrează clar că la trei săptămâni de la începutul războiului Iranul încă are posibilitatea să lanseze rachete balistice despre existența cărora nu știa nimeni, poate nici măcar CIA-ul sau Mossadul", a explicat reporterul Fox News Lucas Tomlinson.

Încercarea este un semnal de alarmă și pentru Europa. Distanța până la țintă este dublă față de capacitatea cunoscută până acum, iar marile capitale occidentale, Berlin, Paris și Londra ar putea fi în raza de acțiune a rachetelor iraniene.

"Dacă Iranul are într-adevăr rachete capabile să ajungă în Regatul Unit, atunci ar trebui să fim foarte îngrijorați, deoarece nu avem capacitate de apărare împotriva rachetelor balistice în această țară!", a punctat analistul militar britanic Sean Bell.

Româncă, arestată când încerca să intre într-o bază nucleară pentru submarine

În paralel, republica islamică este bănuită și de spionaj. O româncă de 31 de ani a fost arestată în Scoția după ce a încercat să intre, împreună cu un iranian, într-o bază nucleară pentru submarine. Cei doi suspecți vor apărea în fața unui judecător luni.

"Este cea mai mare bază militară din Scoția. Sunt 6-7.000 de oameni acolo, civili și militari. […] Orice breșă de securitate este un lucru sensibil", a spus analistul militar Michael Clarke.

Trump, anunţ surpriză despre războiul din Orientul Mijlociu

În acest timp, Donald Trump a făcut un anunț surpriză - președintele american ia în considerare "încheierea" operațiunilor militare împotriva Iranului pentru că obiectivele sunt atinse aproape în totalitate. Mai are de rezolvat, însă, redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

"Noi nu folosim strâmtoarea, Statele Unite nu au nevoie de ea. Europa are nevoie de ea, la fel Coreea, Japonia și China, o mulțime de țări. Deci, trebuie să se implice puțin", a spus președintele SUA, Donald Trump.

Până acum, 20 de țări au anunțat că sunt gata să sprijine deblocarea Strâmtorii Ormuz, inclusiv România, a anunțat președintele Nicușor Dan.

"Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație", a anunțat vineri Nicușor Dan.

În ultimele ore, armata americană a distrus mai multe baze de pe coasta iraniană în care erau stocate rachete de croazieră și alte arme folosite împotriva navelor din Strâmtoare. În paralel, Israel a bombardat instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Radu Badiu

