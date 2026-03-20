Compania președintelui SUA Donald Trump pregătește un proiect imobiliar de amploare în România, care include un teren de golf și apartamente de lux, însă planurile ar putea fi afectate de amplasarea lângă o groapă uriașă de gunoi și de istoricul controversat al proiectului.

NYT: Trump pregătește un proiect imobiliar în România, lângă o groapă de gunoi - Hepta

De-a lungul anilor, Trump Organization și-a asociat brandul cu destinații emblematice pentru afaceri și turism de lux. Compania își îndreaptă acum atenția către Transilvania, regiunea din centrul României cunoscută pentru legenda lui Dracula. Potrivit documentelor și surselor citate, terenul vizat pentru dezvoltare se află în apropierea uneia dintre cele mai mari gropi de gunoi din zonă și a unui fost depozit de deșeuri medicale, potrivit New York Times.

Dezvoltare de lux, lângă groapa de gunoi

Proiectul, neanunțat oficial până acum, ar relansa o dezvoltare imobiliară blocată în Cluj, afectată anterior de scandaluri de corupție. Planul include apartamente de lux și un teren de golf, amplasate în apropierea unei comunități care trăiește lângă depozitul de deșeuri.

Proiect blocat de scandaluri, readus în atenție

Proiectul se confruntă atât cu conflicte între foștii parteneri, cât și cu controverse legate de groapa de gunoi, iar activiștii spun că aceste probleme sunt ignorate de dezvoltatori.

Un reprezentant al Trump Organization a declarat că firma este "extrem de entuziasmată" de proiectele din București și Cluj, inclusiv de planurile pentru un posibil Trump Tower în Capitală.

Luca Bădilă

