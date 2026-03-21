Au apărut imagini cu momentul tragediei din Portul Midia! Prima echipă de salvatori care a plecat să îi ajute pe cei cinci marinari a filmat întreaga operaţiune. Chiar dacă se îndrepta cu viteză spre locul accidentului, echipajul nu a mai putut face nimic pentru că remorcherul a fost înghiţit în câteva minute de mare. Între timp apar noi detalii terifiante. Nava nu avea dotările necesare pentru a ghida un petrolier de mari dimensiuni, iar tragedia era inevitabilă, cred navigatori cu experienţă.

"Au murit, nu e nimeni! Nu e nimeni în barcă! Ce au făcut copiii ăştia? N-a ieşit nimeni. Păi cum, mă? Nu au ieşit din comandă? Lângă remorcher e ceva, e un colac de salvare..."

Acestea sunt ultimele imagini cu remorcherul înainte să fie înghiţit cu totul de apele mării. Primii salvatori au ajuns, la locul tragediei, cu o șalupă rapidă și un alt remorcher, la doar șapte minute de la apelul SOS. Din păcate, tragedia nu a mai putut fi evitată. Între timp apar noi detalii şocante.

Echipamentul care ar fi putut salva vieți lipsea de pe remorcher

"Cârligul se află pe o şină şi el este mobil, poate să se balanseze şi prezintă 3 sisteme de deschidere automată. Nava normală, care era de remorcaj, era în şantier. Şi s-au făcut nişte suceli. Astana nu avea cârlig", a declarat un marinar.

Un simplu echipament le putea salva viaţa celor 5 marinari înecaţi. Remorcherul Astana nu era dotat corespunzător pentru a face manevre în largul Portului Midia.

"Jocul greşeala aşteaptă. Au făcut de mii de ori aceste manevre, o dată s-a întâmplat să nu fie atenţi. Nu avea voie să se apropie! La ăla (petrolier - n.r.) trebuia şase remorchere", a explicat alt marinar.

Pilotul petrolierului a fost dus pe navă chiar de marinarii-victime, cu mai puţin de o oră înaintea tragediei, împreună cu inspectorii care trebuiau să supravegheze descărcarea ţiţeiul.

Procurorii ridică probe și audiază martori-cheie

"Vremea nu era totuşi foarte aspră, marea era destul de lină, condiţiile de manevră nu erau nepotrivite", a explicat Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.

Ultimele secunde înainte de scufundare

Comandantul anunţase pericolul iminent cu câteva secunde înainte: "Lăsaţi-o mai uşor, că ne daţi la fund! Ni s-au oprit motoarele".

Tot în câteva secunde, Astana a luat apă.

"Parâma i-a venit în traversă, vaporul s-a lăsat pe o parte mult, a intrat apă, intrând în această gură de evacuare, dintr-o dată i-a schimbat centrul de greutate", a spus un marinar.

"În momentul în care se înclină, nu mai bagă ulei la motor. Ca protecţie, îmi opreşte motorul", a adăugat un altul.

"În cazul în care motoarele se opresc, şeful mecanic şi motoristul trebuie să coboare jos, în sala maşinii. Al treilea... pot să spun că unul din marinari e trimis de căpitan, du-te şi ajută", a mai precizat o persoană.

Doar două corpuri au fost recuperate după tragedie. Din cauza mării agitate, scafandrii nu au putut să caute celelalte trei trupuri ieri. Procurorii au cerut intervenţia militarilor pentru recuperarea remorcherului şi a marinarilor.

