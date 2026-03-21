Căutările celor trei marinari încă dispăruți după scufundarea unui remorcher în Portul Midia au fost reluate în această dimineaţă. Apoi, sistate din nou. Vremea rea, dar şi alte probleme legate de poziţia navei, au pus punct operaţiunilor de astăzi. În port, familiile celor pierduţi în mare au protestat. Şi au cerut explicaţii. Noi date din anchetă arată că nava nu avea dotările necesare pentru a ghida un petrolier de mari dimensiuni, iar tragedia era inevitabilă. Iar noi imagini - ultimele cu remorcherul înainte să se scufunde - arată că primii salvatori au ajuns, la locul tragediei, în doar șapte minute de la apelul SOS.

"Au murit, nu e nimeni! Nu e nimeni în barcă! Ce au făcut copiii ăştia? N-a ieşit nimeni. Păi cum, mă? Nu au ieşit din comandă? Lângă remorcher e ceva, e un colac de salvare", se pot auzi salvatorii pe înregistrare.

Soţia unui marinar dispărut: La 7.28 mi-a dat mesaj: ai grijă, te iubesc. Au lăsat o familie, niște tineri la început de drum, aveam un botez de făcut în septembrie și o cununie religioasă. Noi eram căsătoriți civil.

Reporter: Sunteți însărcinată?

Soţia: Da.

Reporter: Când trebuie să nașteți?

Soţia: În iunie. Și cum îi explic eu copilului că firma unde lucra tatăl tău nu și-a echipat remorcherul cum trebuie și gata.

"Vreau explicații. De ce i-au trimis dacă știau riscurile cei de sus. De ce au făcut ala bala portocala? Cei de sus cred că erau conștienți că era un remorcher de asistare, nu era sigur. Vreau să aflu cine a fost acolo, cine a dat semnătura, cine a dat aprobarea ca ei să plece", a declarat îndurerată femeia.

Primii salvatori au ajuns, la locul tragediei, cu o șalupă rapidă și un alt remorcher, la șapte minute de la apelul SOS.

"Operațiunile de căutare ale celor trei marinari dispăruți au fost reluate în această dimineață. Au intervenit scafandrii de la forțele navale cu șalupa rapidă Jupiter, dar și o navă a Arsvom. Reprezentanții forțelor navale spun că remorcherul este răsturnat cu chila în sus, iar castelul este îngropat în nisip, ceea ce face imposibilă pătrunderea în interiorul remorcherului. Din acest motiv, căutările celor trei marinari au fost sistate. Marea este în continuare agitată cu furtună de gradul 3, iar valurile ating 2 metri. În portul Midia s-au aflat și rudele unuia dintre marinarii dispăruți, rudele lui Sebastian, marinarul de 26 de ani, care cer răspunsuri de la firmă. Anchetatorii trebuie să stabilească acum care au fost motivele care au dus la această tragedie, însă cel mai probabil răspunsurile vor veni după ce epava va fi scoasă la suprafață", transmite Cristina Niţă, reporter Observator.

