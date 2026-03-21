Americanii plâng moartea unuia dintre cei mai iubiţi actori de la Hollywood, Chuck Norris. În marile oraşe, fanii au depus coroane de flori în locuri asociate cu fostul campion de arte marţiale şi s-au înghesuit să cumpere filmele lui. Între timp, misterul morţii lui se adânceşte. După mai bine de 24 de ore, nu se ştie din ce cauză s-a stins legenda filmelor de acţiune.

Fanii i-au adus un omagiu impresionant lui Chuck Norris. Steaua lui de pe Walk of Fame a fost acoperită cu flori. Iar în Dallas, unde a filmat celebrul serial Walker Poliţist Texan, magazinele au primit sute de cereri pentru DVD-uri cu filmele lui.

"Am instalat acest stand pentru că sigur mâine o să vină oameni şi o să întrebe de el. Am încercat să fac rost de toate filmele şi serialele lui", a spus Gabriel Ortega, manager magazin.

Preşedintele Statelor Unite, pe care Chuck Norris l-a susţinut în campania electorală din 2016, a deplâns dispariţia starului artelor marţiale.

"A fost un tip grozav. Un tip dur! Nu ai fi vrut să te baţi cu el, vă spun eu", a spus Donald Trump.

Premierul Ungariei, care l-a cunoscut pe Chuck Norris acum opt ani, a scris doar două cuvinte pe internet: "Adio, prietene!"

Mesajul a fost însoţit de o filmarea în care Viktor Orban îl plimbă cu maşina şi îi prezintă trupele antitero ale Ungariei. Un adio emoţionant a venit şi de la legendele Hollywoodului.

"M-am simțit minunat când am lucrat cu Chuck. Era un american autentic, din toate punctele de vedere", a mărturisit Sylvester Stallone, alt actor-simbol din filmele de acțiune.

"A fost un dur, şi în viaţa reală, şi la Hollywood. Legenda lui va trăi alături de noi mereu", l-a omagiat Arnold Schwazenegger, care a jucat în cinci filme cu Chuck Norris.

Actor, producător şi fost campion de arte marţiale, Chuck Norris lasă în urmă o avere impresionantă, estimată la 70 de milioane de dolari, şi o surpriză pentru admiratori. Anul viitor va fi lansată comedia de acţiune Zombie Plane, filmată la ferma lui din Texas - care reprezintă ultimul său rol.

