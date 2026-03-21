Timișoara a prins din nou culoare! Ca în fiecare an, sfârșitul lunii martie transformă orașul de pe Bega într-o mare de roz, care oferă un spectacol inedit: o sakura autentică pentru localnici și turiști, deopotrivă. Într-un astfel de decor, ședințele foto sunt nelipsite, iar la orele amiezii abia ai loc să arunci un ac.

Primăvara a creat deja la Timișoara celebrul tunel roz, plin de cireși japonezi, care se întinde pe mai mult de un kilometru.

I se mai spune și tunelul iubirii și e lesne de înțeles de ce... De acum, Alexandra și Caleb formează familia Pantea. După cununia civilă, proaspeții căsătoriți vor să arate tuturor că trăiesc "la vie en rose".

"Ne-am asortat, ne-am îmbrăcat corespunzător [...] un tablou perfect, pomii roz, pomii albi, cerul albastru", a explicat Alexandra Pantea.

Pentru ei, malul Begăi a devenit decorul perfect. Rozul se asortează perfect cu lumina caldă.

"În momentul în care ai și un decor frumos, e o poveste completă. [...] În perioada asta e foarte aglomerată zona, vin oamenii să își facă poze și cu telefoanele lor, dar mai ales fotografii sunt foarte solicitați pentru ședințe foto pe Bega", a explicat fotograful Maria Păiușan.

Turistă: Noi nu avem Sakura în Thailanda.

Reporter: Ce-ți place cel mai mult aici?

Turistă: Cel mai mult îmi plac florile.

Reporter: Culoarea? Mirosul?

Turistă: Culoarea, rozul ăsta. Îmi place aici.

"Am vrut să vin sus să văd tunelul iubirii, de obicei pe jos este traseul, dar este superb, superb […] O stare de fericire și de renaștere la viață", a spus un alt turist.

Tunelul de flori este atât de popular, încât a apărut un… calendar al primăverii.

"Avem în acest moment 4 trasee pietonale prin care se pot vizita zonele cele mai frumoase din oraș. Am creat și un calendar pe care turiștii, dar și localnicii pot să vadă ce specii, în ce moment al primăverii înfloresc", a explicat Dan Jakabházi, din partea Organizației de Management a Destinației Timișoara.

Spectacolul naturii va continua cu alte "vedete": după cireșii și prunii roz care colorează malul Begăi în martie, urmează magnoliile, lalelele și azaleele.

