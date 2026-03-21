Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu

Cea mai mare insulă din arhipelagul Chagos, Diego Garcia, a fost ținta unui atac iranian cu rachete balistice cu rază intermediară, potrivit mai multor oficiali americani, relatează The Wall Street Journal.

Iranul a lansat două astfel de rachete balistice asupra bazei militare comune SUA - Marea Britanie, situată în mijlocul Oceanului Indian, însă niciuna dintre rachete nu și-a atins ținta, potrivit mai multor oficiali americani citați de presa internațională.

Atacul vizează cea mai mare insulă din arhipelagul Chagos și marchează prima utilizare operațională de către Iran a rachetelor balistice cu rază intermediară și este considerat o încercare semnificativă de a proiecta forță dincolo de Orientul Mijlociu și de a amenința interesele Statelor Unite.

Una dintre rachete a eșuat în zbor, iar o navă de război americană a lansat un interceptor SM-3 asupra celeilalte, potrivit a două dintre surse. Nu este clar dacă interceptarea a avut succes, a precizat unul dintre oficiali. De asemenea, momentul exact al lansării nu este cunoscut.

Atacul, aflat la circa 4.500 de kilometri de Iran, marchează prima utilizare operațională de către Teheran a rachetelor balistice cu rază intermediară și evidențiază o capacitate mult mai mare decât se știa anterior. Oficialii americani estimează că raza de acțiune a rachetelor folosite este de aproximativ 4.000 km, dublă față de cea cunoscută anterior, ceea ce le permite să atingă aproape întreg continentul european.

Relevanța pentru Europa și scutul de la Deveselu

Această evoluție are implicații strategice importante pentru Europa. Noile capabilități ar putea aduce în raza de acțiune a Iranului capitale precum Berlin, Paris, Roma sau chiar Londra, extinzând semnificativ aria de risc.

Demonstrația de forță explică și de ce scutul antirachetă al NATO, inclusiv baza de la Deveselu, devine esențial pentru apărarea Europei. Sistemele Aegis Ashore din România și Polonia sunt concepute pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie, precum cele folosite de Iran.

Interceptorii SM-3, același tip utilizat de o navă americană în Oceanul Indian, pot lovi rachete balistice în afara atmosferei, la altitudini foarte mari. În paralel, sistemele Patriot și Mamba, desfășurate inclusiv în România, pot interveni pentru interceptări în atmosfera terestră, completând scutul defensiv al NATO.

"Sistemul de la noi are capacitatea, mai ales cu interceptorii SM-3 IIA, să intercepteze rachete balistice cu viteze de până la 4-5 km pe secundă", a detaliat comandorul în retragere Valentin Matei. Aceasta înseamnă că orice lansare de rachetă iraniană către Europa ar putea fi detectată în câteva zeci de secunde și interceptată în doar câteva minute.

