Zona abruptă a Tâmpei, situată exact deasupra centrului istoric, este un loc din care, în zilele senine, se văd tot orașul vechi și multe din locurile frumoase din Țara Bârsei. Orice turist care ajunge aici zăbovește pe platformă, măcar să facă o fotografie. Plaftorma din apropierea literelor ce compun denumirea municipiului Brașov e, la acest moment, locul care oferă cele mai frumoase priveliști asupra centrului istoric al municipiului și împrejurimilor pe o rază de peste 10 kilometri. Vestea bună e că, potrivit proiectului, platforma ar putea fi înlocuită cu una din sticlă și extinsă în acest spațiu pentru ca experiența turiștilor să fie una cu adevărat memorabilă.

Platforma actuală a fost construită în 1905, lângă restaurantul care a funcționat în zonă

Noua platformă din sticlă va fi extinsă cu până la 40 de metri pătrați. E nevoie de o suprafață mai mare, pentru că locul e căutat de sute de turiști, mai ales în zilele de weekend. "Consider că această zonă din Tâmpa ar trebui remodernizată, repusă în valoare. Consider că acolo sus ar trebui să avem investiții de nivel european, astfel încât turiștii, brașovenii să se bucure de aceste investiții. Îmi doresc să fim primul oraș din România care are acest concept implementat, această terasă sky-walk. Ar trebui ca anul viitor această terasă să fie dată în funcțiune", a declarat Lucian Pătrașcu, viceprimar Brașov.

Platforma actuală a fost construită în 1905, lângă restaurantul care a funcționat în zonă. Restaurantul a ars în 1977, însă farmecul locului este neschimbat. Platforma este situată la altitudinea de 950 de metri, cu aproximativ 350 de metri deasupra centrului turistic al municipiului Brașov. Deocamdată, accesul în zonă se face doar la pas pentru că telecabina de pe Tâmpa este în reparații până la sfârșitul verii.

