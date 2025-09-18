Districtul de business al Capitalei se modernizează. Lucrările la Bulevardul Dimitrie Pompeiu, unul dintre cele mai aglomerate din Bucureşti, încep peste cel mult două luni. Prima oară vor fi înlocuite vechile şine de tramvai, apoi strada va fi lărgită. Primăria promite că termină totul în trei ani. Până atunci, şoferii continuă să facă o oră dintr-un capăt în altul al bulevardului lung de numai un kilometru şi jumătate.

Artera supranumită Bulevardul Corporatiştilor are doar o bandă pe sens. Cum în zonă sunt zeci de companii multinaţionale şi un trafic intens, blocajele ţin de dimineaţa până seara. 30.000 de maşini trec zilnic prin zonă.

Șoferii, exasperați de traficul sufocant

"Pfaaai, infernal, infernal! Să mergi 200 de metri să faci două ore e ceva de groază. În fiecare zi aşa e. În fiecare zi! De la ora asta până la 8 jumate, 9, la fel este", a povestit exasperat un şofer.

Articolul continuă după reclamă

"De dimineaţă am făcut 10 minute iar acum pare că fac, bine am plecat de un sfert de oră, în jur de 40. De 4 ori mai mult", a adăugat alt conducător auto.

"M-am dat jos că văd că se stă pe loc. Adică poţi să intri şi în reparaţii pe un bulevard! Nu se pune problema, nu încurci pe nimeni! Trebuia să se circule, adică nu ai voie să stai dacă e bulevard, nu?", a mai spus altă persoană.

Promisiuni de modernizare din partea Primăriei

Municipalitatea promite că artera sugrumată de ambuteiaje va deveni bulevard şi în realitate. Va avea două benzi pentru maşini pe fiecare sens, iar tramvaiul va merge pe mijloc. Pentru a face loc noilor benzi, primăria cere proprietarilor din zonă să îşi doneze terenurile. Lucrările vor începe până la sfârşitul toamnei cu înlocuirea şinelor degradate şi vechi de zeci de ani. Circulaţia tramvaielor a fost oprită acum şase luni, după ce o bucată de şină s-a desprins şi a străpuns podeaua unui vagon. 100 de milioane de lei va costa modernizarea liniei.

"În această toamnă. Autorizaţia este emisă. Octombrie sau noiembrie. O să dăm ordinul de începere pe Dimitrie Pompeiu, lotul 6 care leagă Bucureştiul pe partea de nord-est, iar acolo, după reabilitare, va fi şi extindere", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰