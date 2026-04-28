Creşte tensiunea cu două zile înainte deciziei care poate îngropa TAROM! Zeci de angajaţi s-au adunat astăzi în faţa guvernului şi i-au cerut să salveze compania. Vicepremierul pentru reformă are două variante: ori vinde acţiuni unei linii aeriene de succes, ori o închide. Ciprian Şerban, ministrul transporturilor care a demisionat săptămâna trecută, anunţă, însă, că TAROM nu se va închide.

Raluca Baboia este însoţitoare de bord la TAROM de peste 30 de ani şi nu îşi poate imagina falimentul companiei.

"La 19 ani am intrat în această companie, am învăţat să zbor, să ţin aripile întinse! Suntem nişte luptători şi suntem convinşi că TAROM-ul n-o să moară. Sunt foarte mândră că am făcut parte din această companie, am zburat în întreaga lume!", spune Raluca Baboia, stewardesă.

În cariera ei, Raluca Baboia a asistat la toate suişurile şi coborâşurile companiei. TAROM nu a avut profit 17 ani la rând, iar din 2009 până acum şi-a dublat datoriile, care au depăşit 900 de milioane de lei. Deşi statul a pompat ajutoare generoase în companie, s-a dovedit un manager slab. În ultimii trei ani, a schimbat 17 directori.

"Ştiu că putem mai mult, dar contează foarte mult managementul! Mi-am dorit să lucrez doar la Tarom, nu mi-am dorit să plec din ţară!", explică o angajată.

Statul a oferit TAROM 130 de milioane de euro ca ajutoare în ultimii 18 ani. Cel mai amplu plan de restructurare, de peste 95 de milioane de euro, a început în 2021, iar Comisia Europeană a dat ultimatum. Dacă planul eşuează până la sfârşitului anului, TAROM nu va mai primi ajutoare de stat 10 ani. Înainte de demisia miniştrilor PSD, Guvernul avea termen până joi să decidă soarta companiei. Fie vinde un pachet minoritar de acţiuni unei linii aeriene din străinătate, fie o retrage de pe piaţă.

La prezentarea bilanţului din mandatul său, ministrul demisionar al transporturilor a dat speranţe angajaţilor TAROM.

"Nu mi se pare potrivit, în momentul în care ai ceva ce merge în ţara ta să trebuiască să vinzi!", a declarat Ciprian Şerban, fost ministru al Transporturilor.

