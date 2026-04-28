Video Protest al angajaţilor TAROM, companie fără profit de 17 ani şi cu datorii record: "Putem mai mult"

Creşte tensiunea cu două zile înainte deciziei care poate îngropa TAROM! Zeci de angajaţi s-au adunat astăzi în faţa guvernului şi i-au cerut să salveze compania. Vicepremierul pentru reformă are două variante: ori vinde acţiuni unei linii aeriene de succes, ori o închide. Ciprian Şerban, ministrul transporturilor care a demisionat săptămâna trecută, anunţă, însă, că TAROM nu se va închide.

de Ingrid Tîrziu

la 28.04.2026 , 20:00

Raluca Baboia este însoţitoare de bord la TAROM de peste 30 de ani şi nu îşi poate imagina falimentul companiei.

"La 19 ani am intrat în această companie, am învăţat să zbor, să ţin aripile întinse! Suntem nişte luptători şi suntem convinşi că TAROM-ul n-o să moară. Sunt foarte mândră că am făcut parte din această companie, am zburat în întreaga lume!", spune Raluca Baboia, stewardesă

În cariera ei, Raluca Baboia a asistat la toate suişurile şi coborâşurile companiei. TAROM nu a avut profit 17 ani la rând, iar din 2009 până acum şi-a dublat datoriile, care au depăşit 900 de milioane de lei. Deşi statul a pompat ajutoare generoase în companie, s-a dovedit un manager slab. În ultimii trei ani, a schimbat 17 directori.

Articolul continuă după reclamă

"Ştiu că putem mai mult, dar contează foarte mult managementul! Mi-am dorit să lucrez doar la Tarom, nu mi-am dorit să plec din ţară!", explică o angajată

Statul a oferit TAROM 130 de milioane de euro ca ajutoare în ultimii 18 ani. Cel mai amplu plan de restructurare, de peste 95 de milioane de euro, a început în 2021, iar Comisia Europeană a dat ultimatum. Dacă planul eşuează până la sfârşitului anului, TAROM nu va mai primi ajutoare de stat 10 ani. Înainte de demisia miniştrilor PSD, Guvernul avea termen până joi să decidă soarta companiei. Fie vinde un pachet minoritar de acţiuni unei linii aeriene din străinătate, fie o retrage de pe piaţă.

La prezentarea bilanţului din mandatul său, ministrul demisionar al transporturilor a dat speranţe angajaţilor TAROM.

"Nu mi se pare potrivit, în momentul în care ai ceva ce merge în ţara ta să trebuiască să vinzi!", a declarat Ciprian Şerban, fost ministru al Transporturilor

Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

Înapoi la Homepage
“Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri
Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării?
Observator » Evenimente » Protest al angajaţilor TAROM, companie fără profit de 17 ani şi cu datorii record: "Putem mai mult"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.