Vântul puternic a provocat dezastre în ţară. Bilanţul este unul tragic - un bărbat a murit, iar alti câţiva oameni au ajuns la spital. Zeci de acoperişuri au fost smulse de vântul extrem de puternic, iar pagubele materiale sunt însemnate. Capriciile vremii le resimţim în toată ţara, temperaturile au scăzut cu 10 grade la o zi la alta şi se anunţă în continuare anormal de frig.

Furtuna de cod portocaliu a măturat totul în cale în 18 judeţe. În Huşi a avut urmări tragic.e Un bărbat de 68 de a fost omorât pe stradă de o bucată de acoperiş.

Polițistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi verifică dacă într-adevăr cei care au refăcut acoperişul au respectat toate normele.

100 de blocuri si case din diferite zone din ţară au rămas fără acoperişuri din cauza rafalelor care au avut puterea unui uragan, peste 100 de kilometri la ora. Patru oameni au fost răniti de crengi sau de bucăţi din construcţii. Printre ei, o mamă din Iaşi, care avea si un copil în braţe când a fost lovită de un stâlp doborât de vânt.

"450 de apeluri s-au înregistrat la 112 în cele câteva ore de cod portocaliu. 42 de acoperişuri au fost luate de vânt, iar pompierii au intervenit în cazul acestora. De asemenea, s-a intervenit şi pentru 24 de arbori doborâţi, dar şi pentru 8 stâlpi de electricitate care au fost puşi la pământ de vântul puternic", explică Clara Mihociu, reporter Observator.

Oamenii vor trebui să-şi repare singuri acoperisurile, lucrări care vor costa peste 10 mii de euro. Şi asta pentru că, spun autorităţile locale, acoperişurile au fost schimbate fără autorizaţii.

"Foarte multe sunt contruite de autorizaţii pentru că în loc să îşi refaca hidroizolaţia, au preferat să facă o contrucţie fără să ţină cont că trebuie să îndeplinească nişte condiţii obligatorii. Atunci unde lucrurile nu s-au făcut cu autorizare, le considerăm pericol iminent", explică Ionică Ciobanu, șef serviciu Admistratia Asociațiilor.

Cei care au maşinile distruse le pot repara pe Casco. Cine nu are poliţă facultativă poate să ceară bani de la asociaţiile de proprietari în cazul acoperişurilor luate de vânt sau primăriei pentru copacii cazuri.

În Cluj-Napoca, vântul puternic le-a dat emoţii pasagerilor. Mai multe avioane au avut probleme la aterizare din cauza rafalelor puternice.

Furtunile au răcit brusc aerul în toată ţara. Ieri dimineaţă au fost minus şase grade la Miercurea Ciuc, minus cinci la Topliţa şi minus 1 la Braşov. De mâine, încep ploile în ţara noastră. Vremea nu se anunţă mai bună nici în vacanţa de 1 mai, temperaturile abia vor trece de 12-13 grade Celsius, inclusiv la mare.

