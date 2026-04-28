Pentru a se asigura că turiştii care ajung pe litoral de 1 Mai vor avea parte numai de momente frumoase, inspectorii de la Protecţia Consumatorului din Constanţa au făcut controale de amploare.

La Târgul Obor din Mangalia, au luat la puricat 13 operatori economici care vindeau carne, mezeluri, peşte, dar şi produse lactate.

Surpriza a fost una cât se poate de neplăcută: multe preparate era ţinute afară, chiar în bătaia soarelui, neprotejate de praf sau insecte şi, bineînţeles, la o temperatură neconformă.

În total, au confiscat peste 600 de kilograme de alimente, în valoare de aproximativ 27.000 de lei, şi au aplicat amenzi în valoare de 15.000 lei.

