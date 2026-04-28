Protest în Piața Victoriei împotriva măsurilor adoptate de Guvern. Sute de sindicaliști au ieşit în stradă

Sute de sindicaliști din mai multe domenii au ieșit marți în Piața Victoriei, la un miting de protest organizat de Confederația Sindicală Națională Meridian, pe fondul nemulțumirilor față de măsurile economice și sociale adoptate de Guvern. Acțiunea, care reunește participanți din administrație, sănătate, educație, transporturi și alte sectoare, vine ca reacție la ceea ce organizatorii numesc lipsa dialogului social și impactul negativ al reformelor recente asupra nivelului de trai.

Mitingul de protest este organizat de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, la care iau parte sindicaliști din diverse domenii de activitate: silvicultură, transport feroviar, administraţie publică, poliţie, învăţământ, sănătate, minerit și siderurgie, potrivit Mediafax.

Sindicaliştii se declară nemulţumiţi de "măsuri guvernamentale" de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, "care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai".

Aceştia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene și au dus la agravarea crizei economico-financiare.

La momentul redactării acestei știri, în Piața Victoriei s-au adunat sute de persoane. Acestea au venit cu vuvuzele și pancarte cu diverse mesaje, printre care "Nu faceți experimente cu pădurile statului" și "Austeritatea voastră – sărăcia noastră".

"Nu mai acceptăm austeritatea suportată exclusiv de cetăţeni, inechitatea, lipsa de respect și taxarea excesivă a muncii! Prin acest miting de protest arătăm Guvernului României că nu suntem de acord cu măsurile antisociale și retrograde adoptate imediat după alegerile controversate din țara noastră! Solicităm actualului și viitoarelor guverne responsabilitate, competență și asumarea calității de partener onest în dialogul social!", au spus organizatorii într-o postare pe Facebook.

Mitingul a fost organizat de Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi în apropierea Zilei Internaţionale a Muncii.

