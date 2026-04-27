Panică în centrul Capitalei, după ce un conflict banal în trafic a scăpat complet de sub control. Un șofer a blocat calea unui autobuz, a scos pistolul și l-a fluturat în fața șoferului STB, cu care se șicanase în mers. Individul a fugit după ce a văzut că martorii au început să ţipe şi să sune la 112. Întregul moment a fost filmat de camerele de supraveghere.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care șoferul de 26 de ani blochează autobuzul plin cu călători, coboară din mașină și se apropie de geamul șoferului STB, unde flutură amenințător un pistol. Îl înjură, îndreaptă arma spre el și lovește cu pumnul în geam. Momentul se derulează sub privirile martorilor. Individul a fugit după ce s-a sunat la 112.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conflictul dintre individ şi şoferul STB ar fi pornit după o şicanare în trafic.

Articolul continuă după reclamă

"Pe fondul unui conflict spontan în trafic, bărbatul ar fi blocat autobuzul, ar fi devenit agresiv şi ar fi folosit arma pentru intimidarea şoferului în prezenţa mai multor persoane", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Bărbatul periculos a ajuns în arest la domiciliu, iar polițiștii au confiscat pistolul, trei butelii cu gaz utilizate pentru alimentarea armei și mai multe bile de sticlă, folosite drept proiectile.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰