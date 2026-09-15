Are doar zece luni, dar a trecut deja prin mai multe încercări decât încap într-o viață de om. Carol s-a născut cu un singur rinichi și cu două malformații ale inimii iar la început, medicii s-au temut și de o tumoră. Acea amenințare a dispărut, însă problema de la inimă a rămas - acum băiețelul are nevoie de o operație pe cord deschis. Pentru părinții lui, timpul se măsoară în consultații, tratamente și speranța că, după intervenție, Carol va putea avea copilăria pe care ei și-o doresc pentru el.

Carol încă nu știe ce înseamnă diagnosticele din dosarul lui medical. Știe brațele mamei, glasurile surorilor lui și lumea pe care abia începe să o descopere.

"În timpul sarcinii, încă de la 12 săptămâni, s-a văzut un singur rinichi. La scurt timp, a început să dea semne de dificultăți în respirație", a declarat Nicoleta Albert, mama lui Carol, copilul de 10 luni.

Carol s-a născut pe 12 noiembrie 2025 și a primit nota nouă. În câteva minute bucuria și liniștea s-au risipit: bebelușul nu se oxigena și a avut nevoie de ajutor ca să respire.

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O operație, soluția salvatoare

"Am crezut că îl iau să-l cântărească sau ceva. Nu m-am gândit prea mult atunci. (...) A venit și medicul neonatolog să ne spună că saturația este foarte joasă. (...) A încercat să sugă, dar starea lui s-a agravat", a mai povestit mama lui Carol.

Și nu avea să fie singura veste.

"I s-a descoperit o tumoră în locul rinichiului lipsă (...) S-a crezut inițial că e o formă foarte rară de cancer. (...) În plus, s-a auzit un suflu la inimioară (...) A urmat un drum lung și greu", a mai spus mama lui Carol.

Investigațiile au continuat săptămână după săptămână și, la un moment dat, printre toate veștile grele s-a strecurat și una bună: tumora nu mai este vizibilă. Dar familia nu a apucat să se bucure: investigațiile cardiologice au arătat că băiețelul are inima grav bolnavă. După mai multe consultații, părinții au ajuns cu Carol la cardiologul pediatru Florin Ionescu.

"Și-mi amintesc că acela a fost primul moment în care am putut trage aer în piept până la capăt, după nașterea lui Carol. Mi s-au dat explicații, mi s-a spus când este momentul oportun să intervenim", a mai spus mama lui Carol.

Momentul acela a venit. Carol este programat pentru operație pe cord deschis în cadrul misiunii cardio-pediatrice susținută luna aceasta de Fundația Mereu Aproape.

"Sunt convinsă că veți auzi strigătul meu de ajutor. Știți ce înseamnă disperarea de a-i oferi copilului o șansă la o viață cât se poate de normală. Aceasta este șansa lui", mai spune mama.

Pe Carol dar și pe ceilalți copii incluși în misiunile cardiopediatrice susținute de Fundația Mereu Aproape îi puteți ajuta donând pentru ei prin transfer bancar, prin plata cu cardul sau dând SMS de 2 euro la numărul 8848, număr fără recurență.

"Pot să vă promit că el va crește mare știind că în lume există oameni buni. Și pentru asta vă mulțumim!", a mai spus mama lui Carol.