O dronă s-a prăbuşit lângă o bază militară din Germania

O amplă operațiune a poliției este în desfășurare în Germania, după ce fragmentele unei drone prăbușite au fost descoperite la est de lacul Steinhuder Meer, în Saxonia Inferioară. Numeroși polițiști caută în zonă alte posibile resturi ale aparatului.

Potrivit Oficiului de Stat pentru Investigații Criminale (LKA), drona s-a prăbușit pe un teren nepopulat. Situația este însă una sensibilă, deoarece zona se află la doar aproximativ un kilometru de baza aeriană a Bundeswehrului din Wunstorf, relatează publicaţia germană Bild.

Distanța mică față de obiectivul militar a fost confirmată de Bundeswehr. Zona în care se desfășoară căutările este extinsă, astfel că la fața locului au fost mobilizate numeroase forțe de ordine.

Descoperirea fragmentelor era cunoscută de anchetatori încă de luni. Potrivit LKA, până în prezent nu există indicii privind un pericol pentru populație. Căutările continuă pentru identificarea și recuperarea altor componente ale dronei.

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Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cui aparține aparatul și nici de unde provine. Anchetatorii vor să recupereze cât mai multe fragmente, care vor fi ulterior analizate.

Abia după evaluarea acestora ar putea fi stabilite mai multe detalii despre dronă și despre circumstanțele în care s-a prăbușit.

În apropierea zonei se află aeroportul militar Wunstorf, una dintre bazele Bundeswehrului din Germania.