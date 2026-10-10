Radarele MApN au detectat 2 drone în apropierea graniţei. Aeronave F-18 de la Kogălniceanu riidicate de la sol

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că în noaptea de vineri spre sâmbătă, au fost detectate două ţinte aeriene, care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, în apropierea graniţei cu România. Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaje RO-Alert, iar două aeronave de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

"În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu", au transmis reprezentanţii MApN.

Ei au menţionat că Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00.17 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 00.40. "Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o nouă ţintă aeriană care evolua în spaţiul aerian ucrainean, în zona localităţii Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove", a mai transmis sursa citată.

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De asemenea, la ora 02.18, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 03.13. "Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional", au precizat reprezentanţii MApN.