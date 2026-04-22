În plin scandal politic, procurorii DNA intră peste doi președinți de consilii judeţene din Bistrița-Năsăud și Sălaj, unul de la PSD, celălalt de la PNL. Mai mulţi angajaţi din aceste instituţii sunt suspectaţi că ar fi dat contracte cu dedicaţie din bani publici. Beneficiarul ar fi un milionar din zonă supranumit "Fierăstrăul Codrilor". În urma anchetei, şeful CJ Bistriţa şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al filialei locale PSD. În locul lui rămâne cel căruia i-a fost mentor, Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Şeful Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan s-a trezit cu mascaţii la uşă. Procurorii au suspiciuni că mai multe firme ar fi beneficiat de sprijin politic pentru câştigarea unor contracte din bani publici.

"Au făcut percheziţiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou. Am fost însoţit de ei, s-au încheiat activităţile şi ne-am luat rămas bun", spune Radu Moldovan, preşedintele Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Potrivit surselor Observator, după plecarea mascaţilor, Radu Moldovan ar fi ajuns la spital acuzând dureri în piept. Tot astăzi, a anunţat că îşi dă demisia din funcţia de preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud. Rolul de interimar îl preia unul dintre apropaţii săi, Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"Plecăm de la prezumţia de nevinovăţie în cazul fiecărui om. E un om de care sunt apropiat, e mentorul meu şi un om în care cred", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Potrivit surselor Observator, Radu Moldovan ar fi găzduit în urmă cu două luni întâlnirea de taină unde s-a pus la cale ruperea Coaliţiei şi debarcarea lui Ilie Bolojan

Ancheta DNA îl vizează şi pe şeful Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. Fostul cântăreţ de muzică populară s-ar fi întâlnit luni, la Bucureşti, cu Ilie Bolojan, pentru a discuta soarta coaliţiei. Principalul beneficiar al contractelor ar fi Traian Larionesi, un controversat om de afaceri din domeniul construcţiilor supranumit "Fierăstrăul codrilor". Presa locală spune că este partenerul de vânătoare al lui Radu Moldovan. Anul acesta milionarul a semnat contracte publice în valoare de peste 350 de milioane de euro. Firma se ocupă şi de Centura Comarnicului, contract de aproape 50 de milioane de euro. În trecut, Marcel Ciolacu i-ar fi propus să intre în politică.

"M-am născut într-o familie de ţărani, fiind cel mai mare copil din familia de 11 copii, dar am beneficiat de o educaţie extraordinară. Tot ce am reuşit, nu am reuşit singur", spune Traian Larionesi, om de afaceri.

69 de percheziții au făcut achetatorii în acest dosar în 4 judeţe, în Bucureşti dar şi în Franţa, acolo unde ar avea casă fratele lui Radu Moldovan.

La audieri au ajuns mai mulţi funcţionari publici

Primii care au fost aduși la DNA au fost angajații din consiliile județene Bistrița-Năsăud și Sălaj, dar și reprezentanții firmelor implicate în dosar. După ce se va stabili implicarea fiecăruia, procurorii vor decide dacă se iau și măsuri preventive sau vor fi lăsați acasă.

Deocamdată nu se ştie ce contracte publice sunt vizate de anchetatorii DNA.

Percheziţiile de astăzi au vizat şi compania Dimex, câştigătoarea contractului pentru centura Cluj-Napoca, reziliat luna trecut din cauza unor suspiciuni de fraudă. Proiectul valora peste 1 miliard de euro.

