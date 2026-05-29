Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că situația generată de prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați este sub control, după ce incendiul izbucnit la etajul 10 a fost stins rapid, iar locatarii au fost evacuați. Totodată, Arafat a subliniat că, deși riscul unor astfel de incidente este redus, populația trebuie să trateze cu seriozitate mesajele RO-ALERT și să nu se lase influențată de dezinformările din mediul online.

Raed Arafat, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: "Mesajele RO-Alert sunt justificate" - Profimedia

Raed Arafat, șeful DSU, a declarat, la Antena 3 CNN, că situația din cazul dronei rusești prăbușite într-un bloc din Galați este "sub control". Cu toate acestea, șeful DSU a atras atenția că există o probabilitate ca astfel de evenimente să se petreacă și a transmis un mesaj ferm populației.

"Situația la acest moment este sub control, pot să spun, în sensul în care incendiul a fost lichidat foarte rapid și blocul a fost evacuat", a declarat Raef Arafat.

Potrivit șefului DSU, impactul a fost serios și trebuie văzut dacă populația se poate întoarce acasă. Acesta a precizat că au fost lovite o casă de lift, dar și 5 autoturisme.

Articolul continuă după reclamă

"Două case de scări, pentru că sunt două blocuri lipite, de fapt, o casă de lift, cinci autoturisme, deci impactul totuși a fost serios și trebuie văzut dacă populația poate să se întoarcă acasă".

Două persoane au fost rănite

Despre persoanele rănite, șeful DSU, Raed Arafat a precizat că sunt rănite ușor.

"Cele două persoane rănite sunt rănite foarte ușor, sunt doar cu iscoriații, cu probleme minore. Au fost transportate la spital, dar nu cred că vor rămâne la spital, cred că vor fi externate", a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Populația trebuie să înțeleagă că deși este o probabilitate foarte mică, acest risc există, a spus Arafat.

"Populația va trebui să înțeleagă, chiar dacă este probabilitate mică, acest risc totuși există și l-am văzut în ultimă lună, asta este al doilea incident, din păcate, de data asta, drona a explodat chiar lovind un bloc rezidențial. Asta înseamnă că mesajele RO-ALERT care se dau sunt justificate", a declarat șeful DSU.

Acesta a declarat că populația nu trebuie să cadă pradă dezinformărilor, nici să-și dezactiveze RO-Alert, nici să ignore recomandările. "Populația trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor și manipulărilor de pe social media, să-și dezactiveze RO-ALERT sau să nu asculte recomandările care vin prin aceste mesaje".

Drona care s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri într-un bloc din Galați avea încărcătură explozivă, era o dronă de tip Geran-2, dronă rusească.

În urma prăbușirii, un apartament situat la etajul 10 al blocului a luat foc. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, dintre care cele două persoane au fost internate la spital, fiind rănite ușor.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰