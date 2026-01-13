Antena Meniu Search
Furt cu repetiţie, surprins de camerele de supraveghere, la Braşov. Trei indivizi au intrat, noaptea, în mai multe gospodării din cartierul Stupini de unde au luat tot ce au prins la îndemână: de la un ATV, la o motocicletă pentru copii.

13.01.2026

Bonus, au venit cu un topor, ţinut ostentativ, ca să fie paza completă. În imagini se vede cum unul dintre ei stă de şase, cu toporul în mână, în timp ce ceilalţi doi probează bunurile dintr-o curte.

Şi-au încercat norocul şi la o gospodărie vecină. Acolo, însă, n-au mai găsit nimic pe placul lor şi au plecat cu mâna goală.

Dimineaţa, păgubita a sunat la poliţie, iar imaginile au ajuns rapid pe internet, în speranţa că hoţii vor fi recunoscuţi mai uşor. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt calificat şi tentativă de furt.

