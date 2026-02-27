S-a stabilit tabloul complet până la finala Ligii Campionilor. Avem meciuri tari încă din optimi 

Vineri a avut loc tragerea la sorţi pentru fazele superioare ale Ligii Campionilor la fotbal.

Finala Ligii Campionilor se joacă, în acest sezon, pe Puşkaş Arena din Budapesta - Profimedia

Şi cum în competiţie au rămas 16 dintre cele mai bune echipe ale lumii, inevitabilul s-a produs, astfel că vom avea meciuri tari, precum Paris Saint Germain - Chelsea Londra şi Real Madrid - Manchester City, încă din faza optimilor de finală.

FC Barcelona, FC Liverpool şi Arsenal Londra par echipele care au avut mai mult noroc la tragerea la sorţi, dar echipe precum Galatasaray Istanbul şi, mai ales, Bodo Glimt ne-au arătat că, totuşi, în fotbal orice este posibil.

Program Liga Campionilor, optimi de finală

Paris Saint Germain - Chelsea Londra

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Atalanta Bergamo - Bayern Munchen

Newcastle United - FC Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur

Bodo Glimt - Sporting Lisabona

Bayer Leverkusen - Arsenal Londra

Meciurile din optimi se joacă pe 10 şi 11 martie, turul, şi 17-18 martie, returul.

Program Liga Campionilor, sferturi de finală

Sfert 1, Învingătoarea dintre Paris Saint Germain şi Chelsea Londra - Învingătoarea dintre Galatasaray Istanbul şi FC Liverpool

Sfert 2, Învingătoarea dintre Real Madrid şi Manchester City - Învingătoarea dintre Atalanta Bergamo şi Bayern Munchen

Sfert 3, Învingătoarea dintre Newcastle United şi FC Barcelona - Învingătoarea dintre Atletico Madrid şi Tottenham Hotspur

Sfert 4, Învingătoarea dintre Bodo Glimt şi Sporting Lisabona - Învingătoarea dintre Bayer Leverkusen şi Arsenal Londra

Meciurile din sferturi se joacă pe 7 şi 8 aprilie, turul, şi 14 şi 15 aprilie, returul.

Program Liga Campionilor, semifinale

Învingătoarea Sfert 1 - Învingătoarea Sfert 2

Învingătoarea Sfert 3 - Învingătoarea Sfert 4

Meciurile din semifinale se joacă pe 28 şi 29 aprilie, turul, şi 5 şi 6 mai, returul.

Marea finală are loc pe Puşkaş Arena, din Budapesta, pe 30 mai.

Cristi Ioniţă

