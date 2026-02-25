Directorul Muzeului Luvru a demisionat, la patru luni de la furtul bijuteriilor coroanei

La patru luni de la jaful de amploare de la Muzeul Luvru, directorul a demisionat. Laurence des Cars şi-a prezentat demisia preşedintelui Emmanuel Macron, anunță BBC.

În dimineaţa zilei de 19 octombrie anul trecut, hoţii au folosit o platformă mecanică montată pe un vehicul furat pentru a pătrunde în muzeu de pe un balcon situat în apropierea Senei.

Jaf în câteva minute

Cei patru principali suspecţi au fost arestaţi, dar cele opt bijuterii preţioase, în valoare estimată de 88 de milioane de euro (76 de milioane de lire sterline, 104 milioane de dolari), nu au fost recuperate.

Printre acestea se numără un colier cu diamante şi smaralde pe care împăratul Napoleon i l-a dăruit soţiei sale. În timp ce hoţii fugeau, au scăpat o coroană din secolul al XIX-lea împodobită cu diamante, care aparţinea împărătesei Eugenie şi care a fost deteriorată.

La începutul acestei luni, Luvru a publicat prima imagine a coroanei deteriorate de la jaf, afirmând că era ”aproape intactă” şi că putea fi restaurată complet.

Luvru găzduieşte opere de artă nepreţuite, printre care Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci.

La câteva zile după jaf, Des Cars a recunoscut că sistemul de supraveghere video din jurul perimetrului Luvrului era slab şi ”învechit” – singura cameră care monitoriza peretele exterior al Luvrului, unde hoţii au pătruns, era îndreptată în direcţia opusă balconului care ducea la Galeria lui Apollo, unde se aflau bijuteriile.

În ciuda numărului mare de vizitatori ai muzeului – peste 8,7 milioane pe an – investiţiile în securitate au fost lente, iar ea a subliniat provocările bugetare cu care se confruntă marile instituţii.

Des Cars, care a devenit director al Luvrului în 2021, a declarat că doreşte să dubleze numărul camerelor de supraveghere video.

O anchetă parlamentară privind deficienţele este în curs de desfăşurare. Concluziile acesteia vor fi publicate în luna mai, dar un raport preliminar publicat săptămâna trecută a menţionat ”deficienţe sistemice” care au permis spargerea.

De atunci, muzeul a fost afectat şi de o presupusă schemă de fraudă cu bilete, precum şi de o avarie la instalaţia de apă.

