UE are încă un potenţial "masiv" de îmbunătăţire în domeniul egalităţii de gen în ceea ce priveşte împărţirea treburilor casnice şi a concediilor parentale, precum şi remunerarea lor corespunzătoare deoarece povara este în continuare purtată, în special, de femei, potrivit raportului anual al Institutului European pentru Egalitate de Gen (EIGE).

Conform acestei organizaţii cu sediul în Vilnius, în ceea ce priveşte "îngrijirea, mai este încă un drum lung de parcurs" pentru că a avea copii continuă să determine cine preia cea mai mare parte a muncii plătite.

Ce spun cifrele

În cuplurile cu copii, taţii lucrează, în medie, echivalentul a 92% dintr-o zi de muncă completă, spre deosebire de mame, care fac aceasta în procent de 68%. Împărţirea treburilor casnice reflectă cealaltă faţetă a aceleiaşi realităţi.

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În întreaga UE, două din cinci mame (41%) petrec mai mult de 35 de ore pe săptămână îngrijind copiii, în timp ce printre taţi, proporţia este practic jumătate (20%).

În Spania, 56% dintre femei petrec peste 35 de ore pe săptămână îngrijind copiii, faţă de 29% dintre bărbaţi. Este procentul cel mai mare de femei din întreaga UE. În acelaşi timp, 45% dintre femei dedică mai mult de 20 de ore pe săptămână îngrijirilor de lungă durată, în timp ce la bărbaţi acest procent ajunge la 40%.

Deşi diferenţa de gen este relativ mică în comparaţie cu alte ţări, aceste procente reprezintă cele mai ridicate valori atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi din întreaga UE, conform EIGE.

Singurul stat membru UE fără decalaj

Danemarca este singurul stat membru UE în care nu există un decalaj de gen în ceea ce priveşte implicarea intensă în îngrijirea copiilor, potrivit raportului. Doar una din cinci mame daneze petrece mai mult de 35 de ore pe săptămână îngrijind copiii, exact acelaşi procent ca în cazul taţilor danezi.

Danemarca este, de asemenea, unul din cele şase state membre UE în care nu există un decalaj între încheierea concediului parental plătit şi accesul garantat la un loc într-o instituţie de educaţie timpurie a copilului.

Femeile continuă să reprezinte 74% din persoanele care beneficiază de concedii parentale în cele 15 state membre pentru care există date din 2024. Mulţi părinţi se bucură doar de perioada minimă de concediu.

"Remuneraţia este factorul decisiv", subliniază raportul, deoarece faptul că ai dreptul la concediu parental nu garantează că acesta este plătit. Un procent de 18% dintre femei şi 13% dintre bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 49 de ani nu primesc nicio plată pe durata acestui tip de concediu.

Doar 10 state membre combină concedii netransferabile cu o remunerare adecvată, în timp ce 13 continuă să ofere o compensaţie sub pragul de înlocuire a salariului de 66%, pe care Comisia Europeană îl consideră potrivit.

"Egalitatea reală se reflectă în salariu"

Raportul dă exemplul Suediei. Când în Suedia a fost introdus un concediu de patru săptămâni pentru părinţi în 1995 şi a fost stabilită o remuneraţie echivalentă cu 75-80% din veniturile lor, procentul părinţilor care foloseau concediul parental a crescut de la 3% la 60%.

"Egalitatea reală se reflectă în salariu, atunci când o femeie câştigă la fel ca şi colegul ei de muncă. Se reflectă şi acasă, atunci când un tată se bucură de concediul parental şi este prezent la baia copiilor săi şi nu doar când vine vremea să îi culce", a subliniat, într-un comunicat, comisarul european pentru egalitate Hadja Lahbib.