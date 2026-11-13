Kremlinul neagă că a acceptat participarea europenilor la negocieri: "Se ceartă ca păianjenii într-un borcan"

Kremlinul a negat azi că ar fi acceptat participarea europenilor la negocierile menite să conducă la încheierea războiului. Asta după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul american Jared Kushner au declarat că europenii vor participa la următoarele runde de discuţii. Moscova transmite că trebuie mai întâi să cunoască intențiile statelor UE.

La negocierile dintre ruşi şi ucraineni, mediate de SUA, săptămâna aceasta la Abu Dhabi, Franța, Marea Britanie, Germania și Italia, precum și oficiali ai instituțiilor UE au trimis reprezentanți.

Însă aceştia au avut doar întâlniri separate cu delegația americană și cea ucraineană, prezența lor la masa negocierilor fiind respinsă de președintele rus Vladimir Putin.

După ce a discutat joi seară la Dublin cu emisarii președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, președintele Volodimir Zelenski a asigurat că europenii vor fi la masa negocierilor la următoarele runde ale tratativelor.

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Kushner, la rândul său, a subliniat că nu poate fi încheiat un acord de pace fără ca europenii să fie la masa negocierilor. "Cred că-l putem convinge pe președintele Putin să accepte", a spus el.

Într-un mesaj ulterior, postat pe X, Jared Kushner a transmis că "cele două părți au convenit acum să extindă următoarea serie de negocieri pentru a-i include pe partenerii noștri europeni".

Însă, la conferința sa de presă de azi, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a afirmat că Moscova nu a luat încă o decizie în acest sens.

"Odată ce vom înțelege adevăratele lor intenții (ale europenilor) și voința lor de a contribui la procesul de pace, atunci vom putea decide asupra desfășurării discuțiilor într-un format extins", a precizat Peskov.

"Dacă europenii au într-adevăr un reprezentant cu mandat de dialog și dacă chiar doresc să facă acest lucru, atunci, desigur, noi vom fi pregătiți să ne angajăm în dialog cu ei", a adăugat oficialul rus.

"Europenii se ceartă ca păianjenii într-un borcan. Dacă cineva ia inițiativa de a stabili contactul cu partea rusă, acești oameni riscă să fie ostracizaţi”, a mai spus Peskov ieri.

Un mesaj similar a fost transmis și de Putin, după întrevederea de joi cu Witkoff și Kushner.

"Ne-ar plăcea mult ca dumneavoastră, administrația americană în ansamblul său, să discutați cu partenerii dumneavoastră europeni pentru ca ei să decidă, odată pentru totdeauna, ce doresc: pace sau război în Ucraina?", a spus președintele rus, adresându-se emisarilor americani.

De partea sa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat azi că pregătește al 22-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei și totodată un nou pachet de ajutor financiar european pentru Ucraina.

Este "evident" că Europa își va apăra propriile interese și că va sprijini Ucraina la următoarea rundă de negocieri de pace cu Rusia, a subliniat ea, insistând că europenii vor participa direct la aceste discuții.

La summitul UE de la Dublin de azi, cele 27 de state membre vor discuta despre desemnarea unui negociator european care să reprezinte UE.

Politico scrie că statele membre se ceartă în continuare pe această temă, fiind împărțite în trei tabere formate în jurul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, șefei diplomației europene, Kaja Kallas, și Franței și Germaniei.