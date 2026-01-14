Intan Ilaiha, o tânără din Indonezia stabilită în Ungaria, a devenit virală pe TikTok după ce a ținut pentru prima dată în mână bancnote românești.

Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?" - Captură video

"România, de ce sunt banii tăi rezistenţi ca nişte supereroi? Prima dată când am ţinut în mână bancnote româneşti am simţit că țin un permis de înot rezistent la apă. În Indonezia sau Ungaria, dacă din greşeală uzi banii, se vor deteriora. Dar banii româneşti îi poţi mototoli, poţi călca pe ei, îi poţi uda, îi poţi scăpa în râu şi tot arată ca noi. Pe cuvânt, banii ăştia sunt foarte rezistenţi", este reacţia tinerei în timp ce mototoleşte o bancnotă de 10 lei pentru a demonstra cât de rezistentă este.

Bancnotele românești sunt realizate din polimer, un material plastic special care le face mult mai durabile și rezistente la uzură comparativ cu bancnotele tradiționale din hârtie. România a fost prima țară europeană care a pus în circulație astfel de bancnote, în 1999, prin emiterea bancnotei de 2.000 de lei (ROL), cu ocazia eclipsei totale de Soare.

Din 2005, toate bancnotele românești au fost emise pe suport de polimer, înlocuind complet vechile bancnote din hârtie. Acest material oferă rezistență la apă, murdărie și uzură, dar permite și integrarea elementelor moderne de siguranță. În prezent, alte țări care folosesc bancnote rezistente la șifonare includ Australia, Canada, Noua Zeelandă, Singapore, Brunei, Papua Nua Guinee, Vietnam, Maldive, Mauritius, Vanuatu și Nigeria.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

