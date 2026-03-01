Antena Meniu Search
Galerie foto Mii de oameni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a plânge moartea lui Ali Khamenei

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri. 

de Simona Moloiu

la 01.03.2026 , 08:16
Mii de oameni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a plânge moartea lui Ali Khamenei Mii de oameni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a plânge moartea lui Ali Khamenei - Profimedia Galerie (6)

Mii de oameni s-au adunat în centrul Teheranului pentru a plânge moartea lui Khamenei, care conducea Iranul din 1989. Cei îndoliați, care erau îmbrăcați în negru și purtau fotografii cu fostul lider, au scandat "moarte pentru America" și "moarte pentru Israel".

Presa de stat a raportat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public și șapte zile de sărbători legale.

Iranul ridică miza confruntării cu Statele Unite și Israel, după ce structura militară care protejează regimul de la Teheran a transmis un mesaj de represalii fără precedent.

Potrivit presei de stat iraniene, citată de Al Jazeera, au fost revendicate deja atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru bombardamentele SUA și Israelului asupra Iranului, într-un al șaselea val de operațiuni.

