Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, depistat în Indonezia, este adus azi în ţară. Costinel Zuleam a fost prins în urmă cu câteva zile, în Bali, în casa unor localnici, unde se ascundea după ce a fugit din țară la scurt timp după crima din noiembrie 2023.

După ce vor ateriza cu Zuleam, vor urma formalităţile şi va fi dus către penitenciar. Pentru că vorbim despre o condamnare în primă instanţă, de 22 de ani pe numele acestuia, el era considerat capul grupării, cel care a pus la cale jaful care s-a transformat în crimă în 2023. Vorbim despre asasinarea omului de afaceri Kreiner, din Sibiu.

De această dată vorbim de o extrădare care a avut loc rapid, având în vedere că nu există un acord de extrădare cu Indonezia, însă vorbim de un precendent cu Indonezia, cel mai cunoscut fiind acel al lui Nicolae Popa, care a fost condamnat pentru delapidarea FNI. În 2011 a fost adus în ţară, după ce preşedintele şi-a dat acordul pentru acest lucru, însă extrădarea acestuia a durat mai bine de un an.

Costinel Zuleam va fi a dus în ţară, aeronava este aşteptată să aterizeze în jurul orei 13:00 pe aeroportul Otopeni.

Important de precizat – Zuleam a fugit din ţară imediat după crimă şi poliţiştii l-au identificat în cercul de suspecţi târziu, pe baza unor probe ADN.

Ceilalţi doi inculpaţi din dosar au fugit şi ei din ţară, însă au fost prinşi, unul în Irlanda şi al doilea în Scoţia. În acest moment, se află în penitenciar, ei primind în primă instanţă condamnare pe viaţă.

