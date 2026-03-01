Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra 27 de baze americane din Orientul Mijlociu

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu

Garda Revoluţionară a Iranului anunță atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu

Organizaţia declară că efectuează un al șaselea val de atacuri ca răzbunare pentru bombardarea Iranului de către SUA și Israel, potrivit presei de stat iraniene, citată de Al Jazeera.

Garda Revoluţionară a spus că a lansat atacuri "ample cu rachete și drone" asupra bazelor militare ale Israelului și ale SUA din regiune. A spus că 27 de baze americane, precum și baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general de comandă al armatei israeliene la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș au fost atacate.

Acesta a adăugat că forțele iraniene vor "implementa un pas diferit și dur de răzbunare, cu şarje succesive și regretabile".

Simona Moloiu

