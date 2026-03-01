Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra 27 de baze americane din Orientul Mijlociu

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri. 

de Simona Moloiu

la 01.03.2026 , 07:20
Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu - Profimedia

Garda Revoluţionară a Iranului anunță atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu

Organizaţia declară că efectuează un al șaselea val de atacuri ca răzbunare pentru bombardarea Iranului de către SUA și Israel, potrivit presei de stat iraniene, citată de Al Jazeera.

Garda Revoluţionară a spus că a lansat atacuri "ample cu rachete și drone" asupra bazelor militare ale Israelului și ale SUA din regiune. A spus că 27 de baze americane, precum și baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general de comandă al armatei israeliene la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș au fost atacate.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a adăugat că forțele iraniene vor "implementa un pas diferit și dur de răzbunare, cu şarje succesive și regretabile".

Simona Moloiu Like
garda revolutionara iran ali khamenei atac orientul mijlociu
Înapoi la Homepage
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Ştiri externe » Garda Revoluţionară din Iran anunţă atacuri asupra 27 de baze americane din Orientul Mijlociu