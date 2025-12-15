Într-o nouă postare pe Truth Social, Donald Trump pare să dea vina pe "Sindromul Tulburării Trump” al regizorului pentru moartea lui Rob Reiner și a soției sale, Michele.

Reacţie controversată a lui Donald Trump, după moartea regizorului Rob Reiner şi a soţiei acestuia - Profimedia

Președintele a scris că Reiner, "cândva un regizor de film foarte talentat și vedetă de comedie", a decedat "se pare că din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin afecțiunea sa masivă, inflexibilă și incurabilă, cauzată de o boală paralizantă mintală", cunoscută sub numele de TDS - sau Sindromul Tulburării Trump.

"Era cunoscut pentru faptul că i-a înnebunit pe oameni prin obsesia sa furioasă față de președintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi, pe măsură ce Administrația Trump depășea toate obiectivele și așteptările de măreție", a scris preşedintele american pe reţeaua Truth Social.

Articolul continuă după reclamă

Regizorul în vârstă de 78 de ani a susținut cu renume cauze liberale și candidați democrați.

Reiner a realizat multe dintre cele mai cunoscute filme ale anilor 1980 și 1990, inclusiv "Stand By Me" și "The Princess Bride" în 1987, thrillerul juridic "A Few Good Men" în 1992 și comedia romantică "When Harry Met Sally" în 1989.

Fiul cuplului, Nick, în vârstă de 32 de ani, este în arest și a fost acuzat de crimă după ce regizorul de la Hollywood și soția sa au fost găsiți înjunghiați mortal.

Se pare că aceștia au avut gâtul tăiat după o ceartă aprinsă cu o rudă, despre care se spune că este Nick, care s-a transformat în ceva mortal la conacul lor de 13,5 milioane de dolari din Los Angeles, duminică după-amiază.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰