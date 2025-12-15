Trupul fostului ministru al Justiţiei, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni, la cererea procurorilor. Iar răspunsul a venit la scurt timp, pe surse. Nu au fost constatate leziuni care să fi fost provocate prin lovituri, arată raportul medicilor legişti.

Potrivit rezultatelor preliminare, pe corpul nensuflețit al Rodicăi Stănoiu nu ar exista leziuni care să fi fost provocate prin violență.

Luni, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au cerut și s-a și făcut deshumarea Rodicăi Stănoiu pentru a stabili dacă acele vânătăi pe care apropiații femei susțin că aceasta le-a avut când a fost dusă la spital au fost provocate de lovituri sau acestea erau din cauza vârstei înaintate.

Cert este că există suspiciuni privind moarte fostului ministrul al Justiţiei, motiv pentru care anchetatorii au deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru acces ilegal la un sistem informatic. Aceiași apropiați ai femeii susțin că partenerul ei i-ar fi controlat telefonul.

În plus, la audieri, persoane din anturajul fostului ministru al Justiției au susținut în fața polițiștilor că aceasta era destul de retrasă în ultima perioadă și petrecea foarte mult timp cu partenerul ei de viață. Este vorba despre Marius Calot, un bărbat în vârstă de 33 de ani.

Anchetatorii vor să stabilească cu exactitate condițiile în care Rodica Stănoiului și-a pierdut viața. Înainte să îşi de ultima suflare, aceasta a fost dusă la două spitale din Capitală și a fost externată pe semnătura iubitului ei în data de 7 octombrie. A decedat pe 3 decembrie și a fost înmormântată pe 5 decembrie. Anchetatorii mai aşteaptă acum rezultatul unei analize.

