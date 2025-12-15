Regizorul american Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în casa lor din Brentwood, Los Angeles, iar anchetatorii iau în calcul un conflict violent în familie. Potrivit presei americane, cei doi ar fi fost uciși în urma unei altercații, iar fiul lor, Nick Reiner, a fost arestat și se află în custodia poliției.

Detalii macabre în cazul morţii lui Rob Reiner: el şi soţia, găsiți cu gâturile tăiate. Fiul lor, arestat - Profimedia

Potrivit publicației The New York Post, Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, 68 de ani, au fost găsiți morți duminică după-amiază, în locuința lor din cartierul Brentwood. Trupurile neînsuflețite au fost descoperite de fiica lor, Romy, care a alertat imediat autoritățile.

Fiul cuplului, Nick, principalul suspect

Surse citate de TMZ susțin că fiica celor doi le-ar fi spus anchetatorilor că un membru al familiei "ar trebui să fie luat în considerare ca suspect", descriindu-l drept "periculos". Aceleași surse indică faptul că tragedia s-ar fi produs în urma unei dispute aprinse.

Potrivit informațiilor apărute în presă, atât Rob Reiner, cât și soția sa au fost găsiți cu gâturile tăiate. Surse apropiate anchetei au declarat pentru The New York Post că rănile de la nivelul gâtului făceau parte dintr-un set mai larg de leziuni descoperite pe corpurile victimelor.

Fiul regizorului, arestat și plasat în custodia LAPD

TMZ relatează că fiul cuplului, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat și este reținut cu o cauțiune stabilită la 4 milioane de dolari. Potrivit registrelor online, acesta se afla luni dimineață în custodia Departamentului de Poliție din Los Angeles și a fost încarcerat într-un centru al LAPD.

La o conferință de presă susținută duminică seară, adjunctul șefului LAPD, Alan Hamilton, a declarat că, la acel moment, nu fusese anunțată nicio arestare oficială, dar a confirmat că anchetatorii discută cu membrii familiei.

"Vom încerca să vorbim cu fiecare membru al familiei pe care îl putem contacta pentru a stabili faptele acestei investigații", a spus Alan Hamilton.

Inițial, autoritățile nu au făcut publice numele victimelor, însă familia Reiner a confirmat ulterior informațiile apărute în presă.

Într-un comunicat transmis presei, familia a anunțat moartea celor doi.

"Cu o profundă durere anunțăm trecerea în neființă a lui Michele și Rob Reiner. Suntem devastați de această pierdere bruscă și cerem respectarea intimității noastre în aceste momente incredibil de dificile", se arată în declarația familiei.

