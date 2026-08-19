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Cine este femeia care a câştigat 10 milioane de euro la loto: "O minune care mi-ar putea salva viaţa"

Cine este femeia care a câştigat 10 milioane de euro la loto: "O minune care mi-ar putea salva viaţa" Cine este femeia care a câştigat 10 milioane de euro la loto: "O minune care mi-ar putea salva viaţa" - Shutterstock
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Greta Neagu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.08.2026, 15:46 | Modificat la 19.08.2026, 15:46

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 a fost câştigat de o femeie din Oradea, în vârstă de 59 de ani şi pensionată medical. Potrivit Loteriei Române, femeia a intrat întâmplător într-o agenţie şi a completat câteva numere la întâmplare. Miercuri, femeia a ridicat premiul în valoare de 52,8 milioane de lei.

Câştigătoarea celui mai mare premiu la Loto 6/49, în valoare de 52.839.623,04 lei (peste 10,07 milioane de euro), şi-a ridicat câştigul în cursul zilei de astăzi, 19 august. Norocoasa este din Oradea, are 59 de ani şi este pensionată medical.

"Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viaţa. Consider că e noroc şi, în acelaşi timp, o binecuvântare. Cu aceşti bani îmi voi lua viaţa de la capăt", a mărturisit câştigătoarea pentru Loteria Română.

Femeia a mărturisit că a intrat întâmplător în agenție și a ales să completeze "niște numere la nimereală". Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

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Greta Neagu
Greta Neagu

Reporter senior în cadrul Observator, Antena 1, cu 11 ani de experienţă în jurnalism economic şi de business.

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