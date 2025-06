Algele se întind pe sute de metri pe plajele din Mamaia, în pragul unui weekend în care se anunţă cel puţin 50.000 de turişti pe litoral.

Invazie de alge pe litoral

"Venisem şi noi să ne bucurăm de soare, de apă, de plajă. Cum poţi să stai în mizeria care este aici?", se întreabă o turistă. "Ar trebui să nu plătim nici şezlongurile. Până la jumătatea mării, plin de alge. Nu te poţi spăla, scălda, pentru ce vii la mare?", spune o alta.

"Am intrat de două ori şi am ieşit că nu, nu se poate sta. În primul rând de alge şi în al doilea rând mirosul insuportabil. Mâine plecăm. Îmi pare rău că am venit!", mărturiseşte o turistă.

Reacţia unei turiste din Mexic

Turiştii străini se simt ca într-un laborator de biologie - nu mai văzut invazii de alge pe plajele din ţările lor. "Cred că ar putea să facă mai multe lucruri pentru a curăţa plaja. Nu ştiu dacă au făcut ceva până acum. Sunt din Mexic. Acolo nu este la fel", spune o turistă din Mexic.

"Plaja aici e foarte frumoasă, dar îmi pare rău că sunt aceste alge. Miros puţin urât", zice un turist.

Bariera de alge a gonit astăzi turiştii de pe cele mai populare plaje din Mamaia. Pe şezlonguri sunt doar câţiva turişti, plaja e aproape goală, puţin sunt cei care se încumetă să intre în apa mării. Cei mai mulţi însă, au plecat spre alte zone.

Directorul Administraţiei Apele Române anunţă că angajaţii fac tot posibilul să adune algele. "În fiecare seară intervenim cu un parc de utilaje proporţional cu dimensiunea fenomenului. Culegem algele toate de pe ţărm, aduse prin acţiunea valului, şi cât putem din zona de îmbăiere. Sperăm că în următoarele 2-3 zile să putem să eradicăm acest lucru din zona în care suntem. Rugăm şi agenţii economici să poată să intervină, făcând grămezi în timpul zilei", a declarat Stelică Hagi, director ABADL.

Algele s-au înmulţit necontrolat în ultimele zile din cauza caniculei, dar şi extinderea plajelor dă amploare fenomenului, explică biologii. "E un nisip mai favorizant. Este un nisip mai fertil, vedem şi pe plajă cresc plante. Măcar experimental să montăm nişte recifuri artificale cu care să încercăm să vedem dacă se filtrează sau se modifică algele ce trăiesc pe fundul apei", a explicat Adrian Bîlbă, biolog.

Proprietarii de hoteluri din staţiunea Eforie Nord ar putea profita de situaţie. De trei ani, Eforie întrece Mamaia la numărul de turişti din sezonul estival.

