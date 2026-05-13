Un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste o femeie din Prahova în timp ce muncitorii schimbau cablurile

Polițiștii din Prahova au deschis o anchetă după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit și a rănit o femeie care se deplasa pe trotuar, în orașul Azuga. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de înlocuire a cablurilor efectuate de o firmă specializată. În urma impactului, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

de Nicu Tatu

la 13.05.2026 , 10:57
Incidentul a avut loc pe strada Victoriei din oraşul Azuga, transmite News.ro.

"Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că mai multe persoane, angajaţi ai unei societăţi, ar fi desfăşurat lucrări specifice de intervenţie asupra infrastructurii de susţinere a cablurilor de electricitate, respectiv activităţi de demontare şi înlocuire a unor cabluri, împrejurare în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat şi ulterior s-ar fi prăbuşit la nivelul solului, surprinzând şi accidentând o femeie în vârstă de 67 de ani, din oraşul Azuga, care se deplasa regulamentar pe trotuarul pietonal", a informat IPJ Prahova.

Femeia a fost preluată de un echipaj al serviciului de ambulanţă şi transportată la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului, precum şi pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.

