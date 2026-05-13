O adolescentă de 17 ani din Timișoara a trecut prin momente de coșmar la scurt timp după ce a început o relație cu un tânăr de 20 de ani. Fata ar fi fost obligată să se prostitueze, iar când a refuzat, individul a lovit-o și a drogat-o cu ajutorul unor prieteni.

Abandonată pe un câmp, fata a ajuns, într-un final, într-un post de poliție din comuna Tomnatic. Acolo a cerut ajutor, deși inițial nu a vrut să depună plângere.

Oamenii legii s-au autosesizat și au demarat o anchetă, iar pe fir au intrat inclusiv cei de la Brigata pentru Combaterea Criminalității Organizate și procurorii DICOT.

Copila este acum într-un centru unde i se oferă protecție și consilieră. Agresorii săi, trei la număr, au primit mandate de arestare pentru 30 de zile.

Coșmarul fetei a început în luna octombrie a anului trecut, când a început această relație cu bărbatul de 20 de ani. În scurt timp a început să-i ceară să întrețină relații sexuale contracost și cu alți bărbați. Fata a refuzat și a încercat să se despartă de el.

Însă bărbatul și-a chemat și alți doi prieteni care au supus-o pe fată unor violențe extreme și umilințe. Au încercat inclusiv să o drogheze cu cannabis și cocaină. Pentru că fata a refuzat continuu să li se supună, au băgat-o într-un autoturism și au pornit într-o direcție necunoscută. Pe drum au lovit-o toți trei, atât cu palmele, pumnii și picioarele, dar și cu alte obiecte contondente, spun procurorii, după care au abandonat-o pe câmp.

Toți trei sunt cercetați pentru trafic de minori în formă continuată, iar individul de 20 de ani este cercetat și pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

