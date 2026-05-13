Video Vremea rea s-a dezlănțuit peste România. Peisaj de iarnă într-un județ lovit de grindină

Vremea se schimbă de la o oră la alta. În ultimele zile am trecut de la temperaturi de mijloc de vară la vânt puternic şi ploi torenţiale. Aproape toată ţara a fost vizată de un cod galben de vremea rea. În această dimineaţă codul a fost restrâns doar la sudul ţării, unde ne aşteptăm la rafale de vânt până diseară. 

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 13:49
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Ploile torențiale și grindina au transformat străzile din Vrancea în râuri. În doar câteva minute, totul a fost acoperit de un covor gros de gheață. Rafalele de 60-70 de kilometri pe oră au smuls acoperișuri de pe blocuri și le-au purtat sute de metri, peste alte case.

În judeţul Galaţi grindina care a căzut a făcut să pară că iarna s-a reîntors. Iar în Tulcea oamenii s-au trezit într-o mare de apă. "Oameni buni aşa se lucrează la Tulcea când e cod portocaliu de inundaţii".

Pe cerul din Brăila, fulgerele au făcut spectacol de lumini. Iar în Eforie Nord, avertizarea de cod portocaliu a adus nori negri pe cer. Oraşul părea că este în beznă. Potop a fost şi în Constanţa.

Articolul continuă după reclamă

Nici judeţele din sud nu au scăpat de vremea extremă. În Vâlcea, furtuna a venit și cu spectacol pe cer. Norii, numiți și nori raft, au acoperit orizontul într-o imagine spectaculoasă și amenințătoare în același timp.

Iar în Gorj, grindina a făcut praf grădinile oamenilor. În unele curți, stratul de gheață a rămas ca după o ninsoare serioasă, deși calendarul arată luna mai. "Uitați zăpada, nici acum nu s.a topit. Florile mele sunt îgropate aici în zăpada. Nu că m-am speriat, dar s-a întunecat atât de tare că nu se mai vedea nimic. Grădina e făcută praf. A venit dintr-o dată un nor de vijelie şi deodată a venit piatra. măruntă aşa, cu e orezul", se plâng oamenii.

În Caraş Severin, norii de furtună au făcut din zi, noapte. O ploaie torențială de numai 30 de minute a blocat complet canalizările. De astăzi, ploile se retrag, însă vântul va continua să sufle puternic în sud.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vreme romania grindina cod galben furtuni
Înapoi la Homepage
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: &#8220;Au făcut sesizare&#8221;
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă prefaceţi că folosiţi telefonul doar ca să evitaţi o conversaţie?
Observator » Evenimente » Vremea rea s-a dezlănțuit peste România. Peisaj de iarnă într-un județ lovit de grindină
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.