Bărbat de 48 de ani din Iași, arestat preventiv pentru că şi-ar fi violat şi lovit mama de 71 de ani

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din judeţul Iaşi, a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi violat şi lovit mama, în vârstă de 71 de ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a avut nevoie de 15 zile de îngrijiri medicale, în urma loviturilor repetate la faţă şi pe corp.

de Clara Mihociu

la 13.05.2026 , 12:51
"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că la data de 02.05.2026, inculpatul in vârstă de 48 de ani a forţat persoana vătămată, mama acestuia, în vârstă de 71 de ani, să întreţină raporturi sexuale, lovind-o cu pumnii în zona feţei şi a corpului, victima necesitând 15 zile de îngrijiri medicale", a transmis Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Potrivit comunicatului, procurorul a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi, în 30 aprilie, luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile faţă de o persoană cercetată pentru viol, şi această propunere fiind admisă de judecător.

În referatul cu propunerea de arestare preventivă, se menționează că "inculpatul a forţat o femeie în vârstă de 78 de ani să întreţină raporturi sexuale, strângând-o de gât şi lovind-o în mod repetat".

"Punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea şi arestarea preventivă reprezintă etape ale procesului penal, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot înfrânge principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie", se arată în comunicatul Parchetului.

