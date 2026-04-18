Atracțiile turistice neobișnuite câștigă tot mai mult teren. Satul Răsturnat din Gorj se numără, în această perioadă, printre cele mai căutate destinații, mai ales de cei dornici de fotografii spectaculoase pentru rețelele sociale. Fiecare casă spune o poveste, iar fiecare încăpere este gândită ca un decor perfect pentru imagini inedite.

Căsuța răsturnată din județul Gorj, devenită virală, s-a transformat într-un sat întreg. Tot mai mulți curioşi ajung aici pentru o nouă experiență. Dar şi fotografii numai bune pentru social media. Este și cazul acestei tinere din București.

"Chiar sunt încântată, îmi place. Mi se pare un loc funny și pentru adulți, și pentru copii mai ales. Asta în care am intrat acum mi s-a părut cea mai interesantă că e un cadru foarte drăguț. Mi se pare că fiind lăsate și un pic mai în jos ies pozele mult mai bine.", spune o turistă.

Reporter: Poze ați făcut?

Turistă: Foarte multe, exagerat de multe. Cam toate sunt frumoase, m-a impresionat mai mult cea rustică, dar și prima care a fost făcută.

Satul răsturnat a devenit un magnet pentru turiștii care sunt în căutare de locuri instagramabile. Una dintre cele mai îndrăgite căsuțe este decorată cu elemente tradiționale și practic toate sunt puse cu susul în jos.

"Avem 7 căsuțe răsturnate dintre care una este întoarsă, iar cealaltă este pe o parte. Avem casa tradițională a bunicii mele, avem căsuța de turtă dulce, avem căsuța ștrumfilor.", precizează Alex Ducu, antreprenor.

Un bilet de intrare în satul răsturnat costă 20 de lei pentru copiii cu vârste între 3 și 10 ani și 25 de lei pentru cei de peste 10 ani și adulți. La doar câțiva pași de satul răsturnat se află și pădurea colorată.

"Mi se pare un loc foarte frumos, vin aici de câte ori am ocazia, te relaxezi, se umple totul de culoare, vii și pleci alt om. Este un loc liniștit, aer curat, dar sperăm ca și oamenii să-l păstreze la fel.", spune o altă turistă.

Alte locuri inedite, în care turiștii pot merge pentru a-și diversifica atât experienţele, cât şi fotografiile de pe reţelele sociale, sunt Castelul de Lut de pe Valea Zânelor, lângă Sibiu, sau casa în formă de chitară din Râșnov.

