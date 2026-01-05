Chiar din prima zi în care s-au deschis, ghişeele au fost pline. Oamenii au vrut să scape cât mai repede de povara taxelor care acum sunt mult mai mari. Pentru locuinţe, sumele de plată au fost chiar triple faţă de 2025. Nu toţi care au vrut să achite online, pe ghişeul.ro, au şi reuşit. Cum solicitările au fost multe, platforma a picat de mai multe ori.

"521 lei, un apartament cu 3 camere. Şi anul trecut, în jur de 2-300 de lei? Pe acolo, da. Vorbim de o dublare. Destul de mult. Dar la situaţia actuală, probabil că nu se poate altfel.", spune un bărbat.

Direcţiile de taxe şi impozite din Capitală au fost pline de oameni. În sectorul 3 s-a putut plăti doar la automat.

"Nu mai avem casierii fizice, avem aceste automate de plată care pot fi utilizate de contribuabili. Cu buletinul şi cu cardul bancar pot achita pe loc impozitele şi taxele locale.", precizează Iulian Ilie, director Taxe şi Impozite sector 3.

Articolul continuă după reclamă

Reporter:Cât a fost totalul?

Cetăţean: În jur de 900 şi ceva de lei, cumulate, la casă, la maşină, parcare.

Cetăţean: Foarte mult.

Reporter: Cât de mare e diferenţa?

Cetăţean: Cred că e dublu.

Şi în Constanţa oamenii au avut un şoc.

"Mari, de la 700 la 1.258 am văzut pe net. 2 camere, nu mare, Tomis Nord, deci nu zona 0.", spune un constănţean.

"1.370 al meu şi mai are şi sotia vreo 2-3 milioane. Anul trecut 2 maşini şi apartamentul în jur de 700, s-a cam dublat.", spune dezamăgit alt constănţean.

Creșteri de până la trei ori ale impozitelor pentru locuințe

"Pentru locuinţe, impozitele au crescut chiar şi de trei ori. spre exemplu, pentru un apartament de 4 camere, din sectorul 4 al Capitalei, dacă anul trecut impozitul era de 268 de lei, acum a crescut până la 721 de lei.", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Un alt exemplu, un apartament cu 2 camere. Aici impozitul s-a dublat faţă de anul trecut. În 2022 era 186 de lei. Nici maşinile n-au scăpat de taxe mai mari. La un autoturism cu norma de poluare euro 6, impozitul a crescut de la 140 de lei la 226 de lei.

"În funcţie de norma euro, impozitele pot fi de 2-3 ori mai mari. Pentru persoanele care doresc să plătească integral pânâ la sf lunii martie, pot beneficia de o reducere de 10%.", mai spune Iulian Ilie.

La Primăria Salcea, din judeţul Suceava, oamenii au protestat, nemulţumiţi de impozitele majorate.

Nu peste tot s-au putut plăti taxele. În Iaşi, spre exemplu, sistemul de plată nu este încă funcţional.

"Chiar daca angajatii sunt la munca la birourile de taxe si impozite oamenii nu au putut veni sa-si faca platile. totusi s-au putut plati amenzile asta pt a nu pierde acea reducere de 50% pe care o au daca platesc in 15 zile.", transmite Clara Mihociu, reporter Observator.

Pe ghişeul.ro impozitele au putut fi achitate încă din prima zi a anului. Astăzi însă platforma a picat de mai multe ori.

"Punctual, s-au remediat anumite aspecte. Mai sunt acţiuni care presupun sincronizarea platformei ghişeul.ro cu sistemele informatice ale diverselor primării. S-a atins, pe un interval de 30 de minute, peste 30.000 de accesări. Ăsta a fost vârful.", spune Dragoş Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

În primele 5 zile ale acestui an, pe ghişeul.ro s-au efectuat aproape 54 de mii de tranzacţii, în valoare de 80 de milioane de lei.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰