Burgerul a devenit un adevărat fenomen culinar, iar românii sunt dispuși să stea la coadă pentru combinația perfectă dintre carne, sos și chiflă. În Capitală, zeci de bucătari își dispută zilele acestea titlul pentru cel mai apreciat burger, iar rețetele vin din toate colțurile lumii, cu ingrediente locale și reinterpretări surprinzătoare.

De la prânz, grătarele sfârâie fără oprire. Mirosul de carne rumenită îi conduce pe pofticioși direct la standuri. Unii mizează pe rețete clasice, alții încearcă să surprindă cu gusturi noi și combinații neașteptate.

Fenomenul culinar care i-a cucerit pe români

"Burgerul nostru este cu totul special pentru că este cu carne de vită angus românească. Noi ne ocupăm și de creșterea bovinelor din rasa angus. Este un burger foarte simplu, gustos și, ce e cel mai important, conține multă carne de calitate", a declarat Ioan Gocimani, director restaurant.

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O porție care include şi cartofii prăjiţi costă 42 de lei. Dar nu toată lumea caută rețete clasice. Burgerul smashed, apărut în Statele Unite, câștigă tot mai mulți fani și la noi. Secretul este modul în care carnea este presată pe plită. "Există cerere, de fapt, dar nu există ofertă. Și atunci implementăm smash burger, clasic, rețete simple, gustoase, variante americane", a explicat Paul Iacob, proprietar de restaurant.

Burgerul cântărește aproape 300 de grame și costă 35 de lei. Iar lângă el vin garnituri care atrag atenția la fel de mult. "Sunt niște sosuri care vin împreună cu niște produse expandate, niște granule expandate și atunci folosim dipul cu cartofii în sos și apoi în acele granule și ai o explozie de gust", a mai spus Paul Iacob.

Cei care vor să iasă complet din tipare au avut însă și o variantă cu gust românesc: Burgerul de Pleşcoi. "Conține carne de oaie, foarte puțină carne de vită, cimbru, usturoi, ardei iute tocat. Avem cartofii noştri proaspeţi, pe care îi dăm în două variante, simpli şi cu telemea de oaie şi usturoi verde. Un burger costă 44 lei, iar cartofii costă 17 lei", spune Gabriel Alexe, proprietar restaurant.

Cât costă "burgerul românesc", inspirat de cârnaţii de Pleşcoi

Inspirat din celebrii cârnați de Pleșcoi, burgerul este una dintre surprizele festivalului. Costă 44 de lei și vine cu cartofi proaspeți pregătiți după rețeta casei.

Turist italian: Foarte bun.

Reporter: De unde eşti?

Turist: Italia.

Cei care vor sa deguste burgerii o pot face pana dumincă seară, în curtea Arenei Naţionale.