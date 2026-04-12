După slujba din noaptea de Înviere, credincioșii au revenit astăzi la biserică. A Doua Înviere i-a adunat din nou în lăcașurile de cult, la slujba care aminteşte de momentul în care Mântuitorul li s-a arătat ucenicilor săi, după ce a înviat din morţi. Comunităţile de lipoveni sunt singurele care păstrează cu sfinţenie ritualurile străvechi.

Clopotele au răsunat din nou în bisericile din toată ţara. Slujbele de Paşte au însă un farmec aparte în comunităţile de lipoveni. În curtea bisericii din Sarichioi, sute de localnici, îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional, cântă laolaltă cu preotul versete în slavonă veche.

Pentru lipoveni, Paștele înseamnă şi respectarea cu stricteţe a obiceiurilor moștenite din buni-străbuni. Dacă la români, ouăle și cozonacii s-au sfințit la sfârșitul slujbei din noaptea de Înviere, aici ritualul are loc la finalul liturghiei din dimineaţa primei zile de Paşte.

Tradiția spune că bucatele sfințite nu se mănâncă toate în familie. O parte trebuie împărțită cu cei nevoiași, în semn de milostenie.

Mii de oameni s-au întors în biserici pentru a Doua Înviere

Bisericile au fost pline şi-n restul ţării. Înainte de masa de prânz în familie, credincioşii au venit să aprindă o lumânare şi să primească binecuvântarea preoţilor. Mulţi au rămas la întreaga slujbă.

Turist sârb: Am venit de Paşte, să vedem cum petrec fraţii noştri românii de Paşte.

Reporter: Şi cum e?

Turist sârb: Foarte frumos. [...] Tradiţiile, în afara unor mici excepţii, totul este foarte asemănător.

"Chiar merită să vină aici fiecare român, este superb, îţi provoacă aşa nişte emoţii pe care nu le simţi în fiecare zi", a spus o credincioasă.

"Am venit cu bucurie şi cu pace. O bucurie pe care sperăm să o transmitem şi copiilor mai departe", a spus un credincios.

Primele zile de Paşte rămân dedicate liniştii şi timpului petrecut în familie. În următoarele 40 de zile, până la Înălţare, creștinii îşi spun unii altora Hristos a înviat - Adevărat a înviat.

